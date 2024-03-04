Основна проблема польських фермерів - в експорті зерна та продовольства з Росії та Білорусі, - Шмигаль

Основна проблема польських фермерів - в експорті зерна та продовольства з Росії та Білорусі. Саме ж блокування кордону - безглузде, оскільки понад 90% експорту йде морем.

Про це на заявив на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент LB.ua.

"Блокування кордону польськими фермерами — безглузде. Бо 90 відсотків нашого експорту йде морем або через Дунайські порти. Менше 5% рухається автомобільними шляхами", - сказав він.

Прем'єр нагадав, що уряд України запропонував Польщі п'ять чітких кроків, аби вирішити питання блокади.

"Польський уряд їх розглядає, частина з них вже є в комунікації польського уряду, польського прем'єр-міністра. Я сподіваюся, що польські аграрії також розберуться і в статистиці, і в причинах їхніх бід, які безпосередньо ми пов'язуємо безумовно з експортом зерна та продовольства з Росії, з Білорусі", - додав він.

"Ми наполягаємо та включали це в один з п'яти пунктів. А саме: на необхідності припинення такої торгівлі для країн Євросоюзу та для Польщі, зокрема", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що попри протести польських перевізників та фермерів, не зафіксовано жодного випадку блокування постачання в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги та пального.

"Тобто всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну і це важливо, щоб уникнути маніпуляції. Тому випадки, які знову є в телеграм-каналах, роздуваються там, це не військова техніка, це комерційні автомобілі… Тому важливо, що жоден вантаж офіційний, який офіційно зареєстрований як військова або гуманітарна підтримка, не був затриманий", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що в Польщі розпочалася передвиборча кампанія, де також використовується питання блокування кордону.

"Але Україна стікає кров'ю, а фермери, які втрачають життя, техніку, свої угіддя, напевно, не менше страждають, ніж страждають фермери в країнах-сусідах. Тому важливо баланс моралі також підтримувати", - закликав він.

Він запевнив, що моменту прийняття урядом постанови від 16 вересня минулого року жодна тонна українського зерна та по чотирьох групах товарів не заїхала і не постачається в Польщу.

"Всі групи товарів йдуть через Польщу транзитом. Маніпуляції про те, що щось заїжджає в Литву, потім виїжджає, я вважаю неможливими, і про це сказала моя колега, прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шемоніти… На жаль, відбувається експорт з Білорусі і з Росії, зокрема через територію Польщі. І це те, на що треба було би звернути увагу", - вважає Шмигаль.

Глава уряду сподівається, що 28 березня вдасться розв'язати цю кризу.

"На жаль, не на нашій стороні питання розв'язання цієї кризи. Воно лежить на стороні Польщі, польських фермерів, перевізників, польського уряду, польського суспільства", - сказав він.

Тим часом польські фермери продовжують блокувати усі шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.