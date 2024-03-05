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Королева Камілла замінить Чарльза на церемонії Великого четверга

Це буде перший випадок, коли консорт здійснить традиційну роздачу монет замість монарха.

Королева Камілла замінить Чарльза на церемонії Великого четверга
Королева Камілла
Фото: Twitter/The Royal Family

Через боротьбу з раком британскому королю Чарльзу ІІІ доводиться ламати вікові традиції: за повідомленням The Telegraph, 28 березня монарх не зможе взяти участь у церемонії Великого четверга. Його замінить королева Камілла. 

Згідно зі звичаєм, який сягає корінням 13-го століття, британський суверен у четвер перед Великоднем роздає підданим спеціально виготовлені для цього монети. Цьогоріч подарунки від монарха отримають 75 чоловіків та 75 жінок - число відображає вік короля. 

Проте особисто взяти участь у церемонії Чарльз не зможе через хворобу. І це буде перший випадок за усю історію, коли роздачу монет проведе консорт - цей титут у Сполученому Королівстві носить чоловік чи дружина монарха. 

 

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