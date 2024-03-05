Королева Камілла замінить Чарльза на церемонії Великого четверга

Через боротьбу з раком британскому королю Чарльзу ІІІ доводиться ламати вікові традиції: за повідомленням The Telegraph, 28 березня монарх не зможе взяти участь у церемонії Великого четверга. Його замінить королева Камілла.
Згідно зі звичаєм, який сягає корінням 13-го століття, британський суверен у четвер перед Великоднем роздає підданим спеціально виготовлені для цього монети. Цьогоріч подарунки від монарха отримають 75 чоловіків та 75 жінок - число відображає вік короля.
Проте особисто взяти участь у церемонії Чарльз не зможе через хворобу. І це буде перший випадок за усю історію, коли роздачу монет проведе консорт - цей титут у Сполученому Королівстві носить чоловік чи дружина монарха.
- Чарльз отримав від лікарів невтішний діагноз - у короля онкологічне захворювання.
- Через рак монарх частково обмежив виконання повноважень, проте вже з'явився на публіці, зустрівшись із прем'єром Ріші Сунаком.
- Король висловив Україні підтримку у зв'язку з другою річницею російського вторгнення.