Королева Камілла замінить Чарльза на церемонії Великого четверга

Це буде перший випадок, коли консорт здійснить традиційну роздачу монет замість монарха.

Через боротьбу з раком британскому королю Чарльзу ІІІ доводиться ламати вікові традиції: за повідомленням The Telegraph, 28 березня монарх не зможе взяти участь у церемонії Великого четверга. Його замінить королева Камілла.

Згідно зі звичаєм, який сягає корінням 13-го століття, британський суверен у четвер перед Великоднем роздає підданим спеціально виготовлені для цього монети. Цьогоріч подарунки від монарха отримають 75 чоловіків та 75 жінок - число відображає вік короля.

Проте особисто взяти участь у церемонії Чарльз не зможе через хворобу. І це буде перший випадок за усю історію, коли роздачу монет проведе консорт - цей титут у Сполученому Королівстві носить чоловік чи дружина монарха.