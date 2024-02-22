Король Чарльз вперше з'явився на публіці після онкологічного діагнозу

Монарх зізнався, що слова підтримки на його адресу розчулили його до сліз.

Вперше після оголошення Букінгемського палацу про виявлення у короля Чарльза ІІІ раку британський монарх взяв участь у офіційному заході. У Лондоні він зустрівся з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком.

Як стверджує BBC, очільник уряду розпочав розмову з компліменту щодо зовнішнього вигляду короля, на що той пожартував, мовляв, "це все дзеркала".

Чарльз подякував усім тим, хто упродовж двох тижнів після повідомлення про його діагноз надсилав до палацу листівки та побажання одужання. За словами 75-річного монарха, "це розчулило його до сліз".

Пресі дозволили зробити кілька світлин, після чого Чарльз та Сунак продовжили розмову за зачиненими дверима.