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Марк Рютте може стати наступним керівником НАТО, - ЗМІ

Зростає тиск на членів НАТО, щоб вони затвердили Рютте до саміту лідерів у Вашингтоні в липні. 

Марк Рютте може стати наступним керівником НАТО, - ЗМІ
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Дві третини країн-членів НАТО узгодили кандидатуру експрем'єра Нідерландів Марка Рютте на посаду голови Альянсу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

“Після дуже інтенсивних раундів дискусій між союзниками ми зараз досягли точки, коли понад 20 союзників по НАТО готові підтримати прем’єр-міністра Рютте як наступного генерального секретаря”, — сказав офіційний представник НАТО на умовах анонімності.

За словами офіційних осіб, Рютте є єдиним ім’ям, висунутим урядами 31 члена альянсу.

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Згідно з правилами НАТО, генеральний секретар має бути визначений “консенсусом”. Тобто, Рютте має заручитися підтримкою всіх країн Альянсу.

Чиновник НАТО сказав, що обговорення “не остаточні”, але кандидатура Рютте “набирає обертів”. Також зростає тиск на членів НАТО, щоб вони затвердили Рютте до саміту лідерів у Вашингтоні в липні. 

Минулого тижня посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що союзники повинні прагнути “завершити процес відбору, ймовірно, у першому кварталі цього календарного року”.

Ще один високопоставлений чиновник НАТО підтвердив, що близько 10 членів Альянсу все ще утримуються від голосування “за” Рютте.

Уточнюється, що різні країни стримують свою підтримку з різних причин.

За даними Bloomberg, Туреччина вимагала від Рютте не надавати перевагу країнам ЄС в альянсі. 

В свою чергу, Угорщина має давні розбіжності з Рютте через його різку критику демократичного відкату в країні.

Крім того, наразі невідомо, чи підтримують Рютте країни Балтії, враховуючи їхню наполегливість щодо більшої політичної підтримки шляху України до вступу до НАТО.

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