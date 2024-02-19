Те, що Орбан робить відносно Швеції – це допомога Путіну, - прем’єр-міністр Фінляндії

Немає жодних підстав блокувати вступ Швеції до НАТО, оскільки Швеція вона відповідає всім критеріям і готова до вступу.
Про це прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів у інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.
"Те, що робить Угорщина, є неприйнятним. Нам потрібна Швеція в НАТО вже цього року, щоб убезпечити Балтику", – наголосив Орпо.
Коли голову уряду Фінляндії спитали, чи є Орбан союзником Путіна, той відповів: "Те, що він робить відносно Швеції – це допомога Путіну".
Орпо не знає мотивації прем’єра Угорщини, але вважає, що така допомога може бути свідомою.
"Я дуже пишаюся тим, що два тижні тому ЄС погодив підтримку України на суму 50 мільярдів євро. Ми зробили це, тому що 26 країн змогли об'єднатися і не піддатися шантажу з боку Орбана… Завдяки новому уряду в Польщі ми змогли подолати вето Угорщини на підтримку України. І це було дуже важливо", – додав прем’єр Фінляндії.
Блокування вступу Швеції до НАТО: подробиці
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Угорщина - єдина держава-член НАТО, яка не схвалила заявку Швеції на вступ до Альянсу.
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На початку лютого Німеччина заявила про посилення тиску на угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб той прискорив схвалення заявки.
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5 лютого парламентська опозиція Угорщини скликала сесію, аби ратифікувати вступ Швеції до НАТО, однак засідання проігнорували депутати партії прем'єра "Фідес".
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Депутати від цієї політсили також погрожували відкласти ратифікацію шведської заявки доти, доки прем'єр-міністр Швеції не відвідає Будапешт. Це, на думку депутатів Орбана, необхідно, щоб загладити "провину" Стокгольма, який критикував Угорщину за відхід від демократії.
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У суботу, 17 лютого, Віктор Орбан заявив, що угорський парламент може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли збереться на нову весняну сесію наприкінці цього місяця.
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18 лютого стало відомо, що сенатори США подадуть до Конгресу двопартійну резолюцію, яка засуджує відступ від демократії в Угорщині та закликає уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти блокування вступу Швеції до блоку НАТО.
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Напередодні американська делегація сенаторів-республіканців і демократів прибула в Угорщину, щоб з'ясувати, чому питання про вступ Швеції до НАТО застрягло в угорському парламенті. Однак їх ніхто з представників угорської влади не зустрів.
- Угорщина досягла домовленості зі Швецією у сфері військово-промислового комплексу, в результаті чого Будапешт може отримати нову техніку, зокрема, винищувачі Gripen.