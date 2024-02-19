Те, що Орбан робить відносно Швеції – це допомога Путіну, - прем’єр-міністр Фінляндії

Орпо вважає, що допомога Орбана Путіну може бути свідомою.

Немає жодних підстав блокувати вступ Швеції до НАТО, оскільки Швеція вона відповідає всім критеріям і готова до вступу.

Про це прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів у інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.

"Те, що робить Угорщина, є неприйнятним. Нам потрібна Швеція в НАТО вже цього року, щоб убезпечити Балтику", – наголосив Орпо.

Коли голову уряду Фінляндії спитали, чи є Орбан союзником Путіна, той відповів: "Те, що він робить відносно Швеції – це допомога Путіну".

Орпо не знає мотивації прем’єра Угорщини, але вважає, що така допомога може бути свідомою.

"Я дуже пишаюся тим, що два тижні тому ЄС погодив підтримку України на суму 50 мільярдів євро. Ми зробили це, тому що 26 країн змогли об'єднатися і не піддатися шантажу з боку Орбана… Завдяки новому уряду в Польщі ми змогли подолати вето Угорщини на підтримку України. І це було дуже важливо", – додав прем’єр Фінляндії.

Блокування вступу Швеції до НАТО: подробиці