Американська делегація сенаторів-республіканців і демократів прибула 18 лютого в Угорщину, щоб з'ясувати, чому питання про вступ Швеції до НАТО застрягло в угорському парламенті, повідомляє видання Telex. Однак їх ніхто з представників угорської влади не зустрів.

Американці приїхали з Мюнхенської конференції з безпеки і провели прес-конференцію в американському посольстві у Будапешті. Членами делегації є два співголови сенатської наглядової групи, яка займається питаннями НАТО: демократка Джин Шагін, сенатор-республіканець Том Тілліс, а також член комітету із закордонних справ, сенатор-демократ Кріс Мерфі.

Шагін зазначила, що була рада почути обіцянку прем'єр-міністра Угорщини, що приєднання Швеції буде ратифіковано, і вона шкодує, що цього досі не сталося. Водночас американська сторона сподівається та налаштована оптимістично, що угорський парламент позитивно проголосує за вступ Швеції 26 лютого.

За словами Шагін, шведи привнесуть у НАТО особливий досвід, оскільки вони мають військово-морський флот світового класу. "Під час російсько-української війни дуже важливо показати єдиний імідж НАТО, а також якнайшвидше приєднатися до НАТО", - сказала політик.

Члени делегації наголосили, що приїхали з дружбою та націлені на зміцнення партнерства. Тому їм було шкода, що угорський уряд та провладна партія "Фідес" взагалі не прийняли їх, хоча вони просили про зустріч. Американський посол в Угорщині Девід Пресман зазначив, що "низка високопосадовців угорського уряду та представників парламенту від "Фідес" відмовилися зустрітися з найвищою двопартійною делегацією Конгресу США, яка відвідала Угорщину за останні роки".

Allies have been awaiting Hungary’s action on Sweden’s accession to NATO for 21 months. Valuable discussion between members of various political parties in Parliament and a distinguished bipartisan delegation from the United States Senate. (1/2) pic.twitter.com/r6U8BQrNhl — Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) February 18, 2024

Мерфі розповів, що раніше американці були в аналогічному становищі в Туреччині, де теж мали суперечки з урядом, але сіли за стіл переговорів. За його словами, було б дуже важливим зміцнити двосторонні відносини.