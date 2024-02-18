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Будапешт проігнорував візит американської делегації, що прибула через блокування вступу Швеції до НАТО

Американська сторона наголошує, що шведи привнесуть у НАТО особливий досвід, оскільки вони мають військово-морський флот світового класу. 

Будапешт проігнорував візит американської делегації, що прибула через блокування вступу Швеції до НАТО
Делегація сенаторів США в Угорщині, 18 лютого 2024 року
Фото: Х/Ambassador David Pressman

Американська делегація сенаторів-республіканців і демократів прибула 18 лютого в Угорщину, щоб з'ясувати, чому питання про вступ Швеції до НАТО застрягло в угорському парламенті, повідомляє видання Telex. Однак їх ніхто з представників угорської влади не зустрів.

Американці приїхали з Мюнхенської конференції з безпеки і провели прес-конференцію в американському посольстві у Будапешті. Членами делегації є два співголови сенатської наглядової групи, яка займається питаннями НАТО: демократка Джин Шагін, сенатор-республіканець Том Тілліс, а також член комітету із закордонних справ, сенатор-демократ Кріс Мерфі.

Шагін зазначила, що була рада почути обіцянку прем'єр-міністра Угорщини, що приєднання Швеції буде ратифіковано, і вона шкодує, що цього досі не сталося. Водночас американська сторона сподівається та налаштована оптимістично, що угорський парламент позитивно проголосує за вступ Швеції 26 лютого.

За словами Шагін, шведи привнесуть у НАТО особливий досвід, оскільки вони мають військово-морський флот світового класу. "Під час російсько-української війни дуже важливо показати єдиний імідж НАТО, а також якнайшвидше приєднатися до НАТО", - сказала політик.

Члени делегації наголосили, що приїхали з дружбою та націлені на зміцнення партнерства. Тому їм було шкода, що угорський уряд та провладна партія "Фідес" взагалі не прийняли їх, хоча вони просили про зустріч. Американський посол в Угорщині Девід Пресман зазначив, що "низка високопосадовців угорського уряду та представників парламенту від "Фідес" відмовилися зустрітися з найвищою двопартійною делегацією Конгресу США, яка відвідала Угорщину за останні роки".

Мерфі розповів, що раніше американці були в аналогічному становищі в Туреччині, де теж мали суперечки з урядом, але сіли за стіл переговорів. За його словами, було б дуже важливим зміцнити двосторонні відносини.

  • Угорщина - єдина держава-член НАТО, яка не схвалила заявку Швеції на вступ до Альянсу. 
  • На початку лютого Німеччина заявила про посилення тиску на угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб той прискорив схвалення заявки.
  • 5 лютого парламентська опозиція Угорщини скликала сесію, аби ратифікувати вступ Швеції до НАТО, однак засідання проігнорували депутати партії прем'єра "Фідес".
  • Депутати від цієї політсили також погрожували відкласти ратифікацію шведської заявки доти, доки прем'єр-міністр Швеції не відвідає Будапешт. Це, на думку депутатів Орбана, необхідно, щоб загладити "провину" Стокгольма, який критикував Угорщину за відхід від демократії.
  • У суботу, 17 лютого, Віктор Орбан заявив, що угорський парламент може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли збереться на нову весняну сесію наприкінці цього місяця.
  • 18 лютого стало відомо, що сенатори США подадуть до Конгресу двопартійну резолюцію, яка засуджує відступ від демократії в Угорщині та закликає уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти блокування вступу Швеції до блоку НАТО.
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