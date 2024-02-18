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Євросоюзу пропонують випустити облігації на 100 млрд євро, щоб стимулювати оборонну промисловість

"Облігації, які випускатиме кожна країна окремо, надто малі для масштабування", — вважає прем'єр Естонії.

Євросоюзу пропонують випустити облігації на 100 млрд євро, щоб стимулювати оборонну промисловість
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Євросоюз має розробити план випуску єврооблігацій на суму 100 мільярдів євро для стимулювання оборонної промисловості, що дозволить зробити більше для постачання зброї в Україну.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, передає Bloomberg.

За словами Каллас, новообрана Європейська комісія після виборів у червні цього року має застосувати такий же єдиний підхід до безпеки, як і нинішня, коли боролася з пандемією Covid.

"Ми перебуваємо у ситуації, коли нам потрібно більше інвестувати та [вивчити] те, що ми можемо зробити разом, тому що облігації, які випускатиме кожна країна окремо, надто малі для масштабування", — сказала прем'єр Естонії та підкреслила, що "єврооблігації можуть мати значно більший вплив".

Ідею спільного запозичення для нарощування обороноздатності континенту також підтримали президент Франції Еммануель Макрон та президент Європейської ради Шарль Мішель. Нідерланди і Німеччина, ймовірно, будуть менш зацікавлені у цьому.

Каллас за підсумками зустрічей із американськими законодавцями сказала, що вона зберігає оптимізм щодо того, що Конгрес США зможе домовитися про фінансування для України. "Відчуття було, що, перебуваючи тут, вони, можливо, краще розуміють, про що йдеться", - сказала прем'єр.

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