"Шукайте "братьев": у Повітряних силах показали місцезнаходження пілотів збитих російських винищувачів
"Шукайте "братьев": у Повітряних силах показали місцезнаходження пілотів збитих російських винищувачів
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Уряд розглядає варіант заборони імпорту продуктів з Польщі
Уряд розглядає варіант заборони імпорту продуктів з Польщі
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські підрозділи завершили вихід з Авдіївки, інформацію про полонених будуть уточнювати, - речник ОСУВ "Таврія"

Кількість полонених бійців може зменшитися, додав Дмитро Лиховій.

Українські підрозділи завершили вихід з Авдіївки, інформацію про полонених будуть уточнювати, - речник ОСУВ "Таврія"
Авдіївка, 3 січня 2024
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Українські підрозділи завершили свій вихід з Авдіївки.

Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Це завершення відбулося, воно відбулося ще вчора (17 лютого - Ред.)", - сказав Лиховій.

На запитання про кількість полонених українських бійців речник ОСУВ відповів, що нової інформації про них наразі немає. Водночас інформація про кількість буде змінюватися, вважає Лиховій.

"Ця кількість ще може зменшитися, коли, ймовірно, частина з них вийде до своїх підрозділів після виходу, який відбувався в складних умовах, може бути й так. Потрібна кропітка верифікація всіх, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх... Це процес, який займає певний час", - сказав речник ОСУВ "Таврія".

Лиховій додав, що "ця кількість не така, щоб говорити про якісь великі масштаби цього явища".

  • Згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська залишили Авдіївку та перейшли до оборони на більш вигідних рубежах. 
  • Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що є рішення виходити з позиції "Зеніт" на сході міста. 
  • Президент Зеленський прокоментував рішення Сирського щодо відходу українських військових з позицій в Авдіївці. Він вважає, що це професійне рішення, метою якого є зберегти життя українців.
  • Під час виходу особового складу українських підрозділів з населеного пункту деяка кількість українських військовослужбовців потрапила у полон, повідомив згодом командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies