Українські підрозділи завершили вихід з Авдіївки, інформацію про полонених будуть уточнювати, - речник ОСУВ "Таврія"

Українські підрозділи завершили свій вихід з Авдіївки.

Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Це завершення відбулося, воно відбулося ще вчора (17 лютого - Ред.)", - сказав Лиховій.

На запитання про кількість полонених українських бійців речник ОСУВ відповів, що нової інформації про них наразі немає. Водночас інформація про кількість буде змінюватися, вважає Лиховій.

"Ця кількість ще може зменшитися, коли, ймовірно, частина з них вийде до своїх підрозділів після виходу, який відбувався в складних умовах, може бути й так. Потрібна кропітка верифікація всіх, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх... Це процес, який займає певний час", - сказав речник ОСУВ "Таврія".

Лиховій додав, що "ця кількість не така, щоб говорити про якісь великі масштаби цього явища".