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У Києві провели ходу пам'яті на вшанування Героїв Небесної Сотні

Панахиду відслужили у Михайлівському Золотоверхому соборі, який 10 років тому став прихистком для мітингувальників.

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

У Києві провели ходу пам'яті та відслужили панахиду на вшанування Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Організували заходи ГО "Родини Небесної Сотні" та Національний музей Революції Гідності.

Спершу відслужили панахиду у Михайлівському Золотоверхому соборі, який 10 років тому, під час Майдану, став прихистком для мітингувальників, а в дні розстрілів і сутичок перетворився на польовий шпиталь.

Опісля пройшла хода пам’яті, покладання квітів і запалення лампадок. Цього року учасники ходи пройшли Михайлівською площею, тоді вулицею Трьохсвятительською, Європейською площею, Хрещатиком і дійшли до алеї Героїв Небесної Сотні.

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні
Фото: Макс Требухов
Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

  • День пам’яті Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого.
  • Під час Революції гідності 18-20 лютого стали найкривавішими днями в протистоянні українського народу і влади тодішнього президента Віктора Януковича.
  • За один день під час сутичок із силовиками загинуло декілька десятків людей, снайпери стріляли в активістів на ураження.
  • 105 загиблих під час Революції Гідности посмертно отримали звання "Герой України", а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.
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