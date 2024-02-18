Панахиду відслужили у Михайлівському Золотоверхому соборі, який 10 років тому став прихистком для мітингувальників.

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

У Києві провели ходу пам'яті та відслужили панахиду на вшанування Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Організували заходи ГО "Родини Небесної Сотні" та Національний музей Революції Гідності.

Спершу відслужили панахиду у Михайлівському Золотоверхому соборі, який 10 років тому, під час Майдану, став прихистком для мітингувальників, а в дні розстрілів і сутичок перетворився на польовий шпиталь.

Опісля пройшла хода пам’яті, покладання квітів і запалення лампадок. Цього року учасники ходи пройшли Михайлівською площею, тоді вулицею Трьохсвятительською, Європейською площею, Хрещатиком і дійшли до алеї Героїв Небесної Сотні.

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні

Фото: Макс Требухов Хода пам'яті та вшанування Героїв Небесної Сотні