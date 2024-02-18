На Одещині затримали чоловіків, які хотіли потрапити до Молдови через інтернет-схему

В Одеській області прикордонники затримали порушників, які намагалися потрапити до Молдови.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Прикордонники помітили рух невідомих у напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.
“На околиці села Кармалюківка Подільського району їхня “мандрівка” завершилась”, − йдеться у повідомленні.
Чоловіки хотіли залишити країну, скориставшись інтернет-послугою. За “маршрут” з мережі кожен чоловік заплатив по 80 тисяч гривень.
На порушників складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.
- Кілька днів тому прикордонники затримали на Одещині водія при спробі допомогти чоловікам втекти за кордон. Двоє з втікачів домовились про допомогу в Інтернеті за 6 тис. доларів з кожного.