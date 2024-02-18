На Одещині затримали чоловіків, які хотіли потрапити до Молдови через інтернет-схему

За “маршрут” з мережі кожен чоловік заплатив по 80 тисяч гривень.

В Одеській області прикордонники затримали порушників, які намагалися потрапити до Молдови.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники помітили рух невідомих у напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

“На околиці села Кармалюківка Подільського району їхня “мандрівка” завершилась”, − йдеться у повідомленні.

Чоловіки хотіли залишити країну, скориставшись інтернет-послугою. За “маршрут” з мережі кожен чоловік заплатив по 80 тисяч гривень.

На порушників складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.