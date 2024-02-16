Командування прийняло рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки, – Тарнавський

Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки.

“Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки”, – повідомив Тарнавський.

Він зазначив, що тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.

Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів.