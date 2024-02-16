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Командування прийняло рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки, – Тарнавський

Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Командування прийняло рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки, – Тарнавський
Ілюстративне фото
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки. 

“Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки”, – повідомив Тарнавський. 

Він зазначив, що тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.  

Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів.

  • Учора командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський назвав контрольованою і складною ситуацію в Авдіївці. Він повідомив, що там проходять маневри ЗСУ.
  • Третя штурмова бригада підтвердила, що її підрозділи терміново відправили до Авдіївки для підсилення. Вранці бійці повідомили, що окупанти проводять безперервні обстріли та штурмові дії, застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди проти коксохімічного заводу. Від цих снарядів горять цистерни з мазутом, і отруйний дим поширюється всією територією підприємства.
  • Сьогодні, 16 лютого, в ефірі Радіо Свободи заступник командира 3-ї ОШБр Збройних сил України майор Родіон Кудряшов повідомив, що на одній із ділянок у Авдіївці військові Третьої штурмової бригади перебувають у повному оточенні, але намагаються його прорвати.
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