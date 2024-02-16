Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні

Законодавці Палати представників планують представити альтернативний законопроєкт зі скороченням невійськової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню та включенням питання мігрантів.

Двопартійна група законодавців Палати представників Конгресу США планує представити альтернативну пропозицію щодо пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Про це повідомляє Politico.

Як компроміс, автори ініціативи пропонують скорочення невійськової допомоги трьом країнам та включення питання захисту кордону.

«Якби ми могли зосередитися на військовій допомозі та створити чіткий елемент безпеки на кордоні, це забезпечило б багато голосів республіканців, – сказав республіканець Дон Бекон. – І є достатньо демократів, які погоджуються. Тож ми спробуємо».

Один з авторів документу, республіканець Браян Фіцпатрік, співголова Української групи Конгресу, заявив, що планує незабаром обговорити ініціативу зі спікером Палати Майком Джонсоном.

Демократ Майк Квіглі, який разом з Фіцпатріком очолює Українську групу Конгресу, сказав Politico, що будь-який додатковий законопроєкт про іноземну допомогу має бути двопартійним, щоб прийняти Палату представників. Очікується, що деякі демократи Палати представників відхилять будь-який законопроект, який передбачає допомогу Ізраїлю.Натомість конгресвумен Роза ДеЛауро, демократка і високопоставлена представниця Комітету з асигнувань Палати представників заявила, що Джонсон має негайно винести на розгляд Палати представників документ, який уже погодив Сенат.

Лідери Демократичної партії у Палаті представників також підраховують голоси на користь петиції про звільнення спікера Майка Джонсона. Така петиція могла б розблокувати голосування щодо пакету допомоги.

Лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс пообіцяв використовувати «всі варіанти», щоб подолати проблему із небажанням голосувати щодо пакету допомоги, включно з петицією про звільнення, яку мали б підписати щонайменше 218 членів Палати представників. Минулого року всі 213 демократів Палати представників підписали тестову петицію, однак згодом представники лівого крила Демократичної партії висловили занепокоєння щодо допомоги Ізраїлю. Тому лідери партії змушені шукати підтримку у лавах республіканців.