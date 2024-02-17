Росіяни близько 20 разів вдарили по Липцях на Харківщині, є пошкодження

Окупанти били з артилерії та РСЗВ.

У ніч на 17 лютого росіяни завдали близько 20 ударів з артилерії та РСЗВ по Липцях Харківського району.

Про це повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА.

"Ворожий обстріл вівся із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Пошкоджені будівля Липецької сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів, вантажний автомобіль. Виключно цивільні обʼєкти! Інформації щодо постраждалих немає", – повідомив він.

Також, у поліції Харківської області показали наслідки ворожих ударів по області.

"Росіяни знову обстріляли населені пункти на Харківщині, 3 людей загинули, ще 4 отримали травми: слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів", зазначили у повіліції.