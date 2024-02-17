На Таврійському напрямку Сили оборони знищили понад 600 російських окупантів

Впроодож доби на Таврійському напрямку ворог здійснив 35 авіацдарів та 965 артобстрілів по позиціях ЗСУ. Сили оборони відбили 58 ворожих атак та знищили 21 одиницю ворожої техніки.
Про це ідеться у повідомленні об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
"Загальні втрати ворога у живій силі склали 609 осіб. Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 21 одиницю, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 2 танки, 11 ББМ, 4 артсистеми, 1 ПТРК, 3 автомобілі. Також Сили оборони України знищили 2 інших важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів", – ідеться у повідомленні.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська залишають Авдіївку та переходять до оборони на більш вигідних рубежах для збереження життів військових.