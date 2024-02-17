Збройні Сили залишають Авдіївку та відходять на більш вигідні рубежі - Головнокомандувач

Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення підрозділів з міста.

Українські війська залишають Авдіївку та переходять до оборони на більш вигідних рубежах. Таке рішення ухвалив Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський.

Як повідомив Генеральний Штаб, виведення підрозділів ЗСУ з міста проводиться з метою уникнення оточення, а також задля збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

"Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці", - зазначено у повідомленні.

"Життя військовослужбовців - найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", - підсумував Генштаб.