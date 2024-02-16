Головне за п’ятницю, 16 лютого: ситуація в Авдіївці, Зеленський в Німеччині, смерть Навального

Бої під Авдіївкою, 70 бойових зіткнень, ворожі обстріли, вибухи на Полтавщині та Кіровоградщині, угоди про гарантії безпеки з Німеччиною та Францією, Мюнхенська безпекова конференція. Яким запам’ятається 723-й день повномасштабної війни.

Після запуску Росією ракет у Кіровоградській і Полтавській областях пролунали вибухи.

Як повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, у Кропивницькому районі після вибухів попередньо без постраждалих і руйнувань.

За даними очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, область зазнала атаки уже вдруге за день. За попередньою інформацією постраждалих та руйнувань теж немає.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 70 бойових зіткнень. Росія завдала 8 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснила 84 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Підрозділи ракетних військ вдарили по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях противника.

На Авдіївському напрямку українські бійці відбили 27 атак росіян у районі Авдіївки та ще дві атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити місто.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 лютого – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції та зустрінеться з партнерами з цих країн.

Його візит триватиме два дні. Фото біля трапу літака президент опублікував у Telegram.

"Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", – сказав Зеленський.

Україна і Німеччина підписали угоду про гарантії безпеки.

Німеччина стала другою країною, яка підписала безпекову угоду з Україною – першою це зробила Британія в січні.

Повний текст угоди опубліковано на сайті президента України.

Сьогодні ж у Парижі президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".

У Німеччині стартує Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме до 18 лютого.

Топтемами заходу стануть війни в Україні та Ізраїлі, а також остання заява Дональда Трампа щодо США і військового блоку НАТО.

У заході участь беруть політичні діячі, військові посадовці та дипломати, загалом анонсувалося близько 50 лідерів країн та 100 міністрів.

Організатори не запросили на конференцію російських та іранських урядовців. Москву і Тегеран на форумі представлятимуть неурядові організації, а від РФ приїдуть також опозиційні політики. Торік росіян-посадовців у Мюнхені також не було.

У Німеччині затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Зазначається, що заарештовані – 14-річний німець грецького походження з міста Херне та двоє сирійців 14 та 15 років з Гельзенкірхена.

Головним підозрюваним залишається 15-річний німець турецького походження з Гельзенкірхена, який вже кілька днів перебуває під вартою. Як заявили у поліції, поточний стан розслідування свідчить, що саме він завдав жертві смертельних ножових поранень.

Мотиви злочину все ще з'ясовуються.

Політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань Росії. Йому було 47 років.

Видання “Медуза” зазначає, що 14 лютого прессекретар політика Кіра Ярмиш повідомляла, що Навального в 27-й раз за час ув'язнення відправили до штрафного ізолятора (ШІЗО).

Олексій Навальний – російський політик, громадський діяч і юрист. Став відомим як розслідувач корупції в Росії та опозиціонер Путіна. Був лауреатом премії імені Сахарова за 2021 рік.

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