Камишін закликав країни НАТО придбати дрони для ЗСУ в українських виробників

На Мюнхенській безпековій конференції міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін закликав НАТО закупити мільйон дронів у українських виробників.

“Спроможності є, технології є, інженери є. Ми можемо робити як дешеві FPV-дрони - так і речі, що летять понад 1000 км, а ще наземні та морські. Бойові та евакуаційні, розвідувальні та ударні”, - зазначив Камишін.

Він наголосив, що ефективність українських дронів доведена на фронті, а їхня вартість максимально конкурентна.

“Замовити мільйон дронів в Україні — найкращий спосіб зробити більше росіян хорошими”, - підсумував міністр.