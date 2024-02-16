Камишін закликав країни НАТО придбати дрони для ЗСУ в українських виробників

На Мюнхенській безпековій конференції міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін закликав НАТО закупити мільйон дронів у українських виробників.
“Спроможності є, технології є, інженери є. Ми можемо робити як дешеві FPV-дрони - так і речі, що летять понад 1000 км, а ще наземні та морські. Бойові та евакуаційні, розвідувальні та ударні”, - зазначив Камишін.
Він наголосив, що ефективність українських дронів доведена на фронті, а їхня вартість максимально конкурентна.
“Замовити мільйон дронів в Україні — найкращий спосіб зробити більше росіян хорошими”, - підсумував міністр.
- На засіданні Ради Україна-НАТО союзники висловили намір передати Україні мільйон дронів.
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Напередодні міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включаючи Великобританію, яка постачатиме Україні передову технологію дронів і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії.
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Минулого місяця коаліція дронів розширилася ще на дві країни. До Латвії та України поєдналися Британія та Швеція.
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Коаліцію дронів ініціювали Латвія та Україна під час візиту латвійського міністра оборони Андріса Спрудса до Києва 17 січня.