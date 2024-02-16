У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Байден може законно передати мільйони снарядів для України, – Forbes
Байден може законно передати мільйони снарядів для України, – Forbes
На «Рамштайні-19» партнери вже самі пропонували надати Україні далекобійну зброю, – Міноборони
На «Рамштайні-19» партнери вже самі пропонували надати Україні далекобійну зброю, – Міноборони
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни шість годин обстрілювали громаду на Сумщині, загинув житель

Пошкоджені приватні будинки.

Росіяни шість годин обстрілювали громаду на Сумщині, загинув житель

Під час артилерійського обстрілу селища Велика Писарівка на Сумщині росіяни вбили жителя.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Окупанти обстрілювали Великописарівську громаду шість годин. Загиблому, за попередніми даними, було 37 років.

Жертва російського обстрілу Сумщини 16 лютого 2024 року
Жертва російського обстрілу Сумщини 16 лютого 2024 року

Пошкоджене обстрілами авто
Пошкоджене обстрілами авто

Внаслідок обстрілів пошкоджені щонайменше сім приватних будинків і два транспортні засоби.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies