Росіяни шість годин обстрілювали громаду на Сумщині, загинув житель

Під час артилерійського обстрілу селища Велика Писарівка на Сумщині росіяни вбили жителя.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Окупанти обстрілювали Великописарівську громаду шість годин. Загиблому, за попередніми даними, було 37 років.

Жертва російського обстрілу Сумщини 16 лютого 2024 року

Пошкоджене обстрілами авто

Внаслідок обстрілів пошкоджені щонайменше сім приватних будинків і два транспортні засоби.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).