В районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії для розширення логістичних коридорів, – Тарнавський

Також генерал повідомив, що наразі в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про ситуація в Авдіївці станом на 15:00 16 лютого 2024 року.

“Авдіївський напрямок на Донеччині – найгарячіший на всій протяжності лінії російсько-українського фронту. У межах міста Авдіївка тривають запеклі бої. Противник завдає масованих бомбових ударів удень і вночі, не припиняє штурми одночасно з декількох напрямків. Наші війська застосовують усі наявні засоби для стримування ворога. Відбувається планове підсилення підрозділів”, – повідомив генерал.

Він зазначив, що в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії, щоб розширити логістичні коридори.

“Логістика – працює. За дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене”, – повідомив генерал.

Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів. Так, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. На інших загрозливих напрямках, у разі потреби, також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів і утримувати місто.

Відтак противник зазнає величезних втрат у живій силі. За добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян склали 711 осіб – найбільше в цьому році. Левова частка із цього числа – результат бойової роботи наших військ, які знищують загарбника на Авдіївському напрямку. Лише за добу тут було ліквідовано до півтисячі росіян.

Намагаючись отримати перевагу на полі бою, ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників.

Раніше Тарнавський повідомив, що командування прийняло рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.