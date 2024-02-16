Уряд затвердив план дій на 2024 рік. Що передбачає документ

Він містить майже 450 завдань, серед яких - законопроєкти, програми, постанови, євроінтеграційні плани, доручення Президента України і зобов’язання перед міжнародними партнерами.

Кабінет Міністрів на засіданні 16 лютого затвердив план дій на 2024 рік.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це один із ключових документів для роботи Кабміну та центральних органів виконавчої влади. Він містить майже 450 завдань, серед яких - законопроєкти, програми, постанови, євроінтеграційні плани, доручення Президента України і зобов’язання перед міжнародними партнерами.

Серед пріоритетів плану:

обороноздатність, програма “Український щит”;

європейська інтеграція України;

відбудова зруйнованого;

нова ветеранська політика;

освіта;

реформа соціальної сфери;

стійка економіка;

побудова ефективної цифрової держави;

енергетична незалежність;

сучасна доступна медицина;

верховенство права та санкційна політика;

регіональний розвиток і децентралізація;

наука та інновації;

захист довкілля.

"За всіма пріоритетами ставимо амбітні цілі. Кожен міністр несе особисту відповідальність за їх виконання", - додав Шмигаль.