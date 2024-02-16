Уряд затвердив план дій на 2024 рік. Що передбачає документ

Кабінет Міністрів на засіданні 16 лютого затвердив план дій на 2024 рік.
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це один із ключових документів для роботи Кабміну та центральних органів виконавчої влади. Він містить майже 450 завдань, серед яких - законопроєкти, програми, постанови, євроінтеграційні плани, доручення Президента України і зобов’язання перед міжнародними партнерами.
Серед пріоритетів плану:
- обороноздатність, програма “Український щит”;
- європейська інтеграція України;
- відбудова зруйнованого;
- нова ветеранська політика;
- освіта;
- реформа соціальної сфери;
- стійка економіка;
- побудова ефективної цифрової держави;
- енергетична незалежність;
- сучасна доступна медицина;
- верховенство права та санкційна політика;
- регіональний розвиток і децентралізація;
- наука та інновації;
- захист довкілля.
"За всіма пріоритетами ставимо амбітні цілі. Кожен міністр несе особисту відповідальність за їх виконання", - додав Шмигаль.