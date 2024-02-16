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Уряд затвердив план дій на 2024 рік. Що передбачає документ

Він містить майже 450 завдань, серед яких - законопроєкти, програми, постанови, євроінтеграційні плани, доручення Президента України і зобов’язання перед міжнародними партнерами.

Уряд затвердив план дій на 2024 рік. Що передбачає документ
Засідання уряду 16 лютого 2024 року
Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів на засіданні 16 лютого затвердив план дій на 2024 рік.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це один із ключових документів для роботи Кабміну та центральних органів виконавчої влади. Він містить майже 450 завдань, серед яких - законопроєкти, програми, постанови, євроінтеграційні плани, доручення Президента України і зобов’язання перед міжнародними партнерами.

Серед пріоритетів плану: 

  • обороноздатність, програма “Український щит”;
  • європейська інтеграція України;
  • відбудова зруйнованого;
  • нова ветеранська політика;
  • освіта;
  • реформа соціальної сфери;
  • стійка економіка;
  • побудова ефективної цифрової держави;
  • енергетична незалежність;
  • сучасна доступна медицина;
  • верховенство права та санкційна політика;
  • регіональний розвиток і децентралізація;
  • наука та інновації;
  • захист довкілля. 

"За всіма пріоритетами ставимо амбітні цілі. Кожен міністр несе особисту відповідальність за їх виконання", - додав Шмигаль.

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