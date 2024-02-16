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Україна втратить 7,7 млрд гривень через блокування кордону

Вкрай болючі збитки для бюджету країни, яка обороняється від агресії.

Україна втратить 7,7 млрд гривень через блокування кордону
Блокування кордону України з Польщею
Фото: Мінінфраструктури України

Якщо протести польських фермерів та блокування пунктів пропуску на кордоні України й Польщі триватимуть до кінця лютого, то вітчизняний бюджет зазнає збитків у розмірі 7,7 мільярдів гривень.

Таку суму нарахував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Невтішною математикою народний обранець поділився на своїй сторінці у Telegram.

За словами народного депутата, такі фінансові втрати "це для нас дуже відчутно, особливо у лютому". 

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