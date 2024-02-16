Україна втратить 7,7 млрд гривень через блокування кордону

Якщо протести польських фермерів та блокування пунктів пропуску на кордоні України й Польщі триватимуть до кінця лютого, то вітчизняний бюджет зазнає збитків у розмірі 7,7 мільярдів гривень.
Таку суму нарахував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Невтішною математикою народний обранець поділився на своїй сторінці у Telegram.
За словами народного депутата, такі фінансові втрати "це для нас дуже відчутно, особливо у лютому".
- Припиняти блокування кордону польські протестувальники вочевидь не збираються. Навпаки, з 20 лютого вони мають намір повністю перекрити усі переходи через кордон на місяць.
- Київ і Варшава ведуть перемовини щодо укладання угоди про експорт сільськогосподарських товарів.
- Українців обурив інцидент, коли протестувальники зупинили три українські вантажівки і висипали на землю зерно, які вони везли.