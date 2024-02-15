Мінфін: Потреби у відновленні України становлять уже майже $486 млрд

Це висновки щодо втрат України від війни з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року.

Презентація звіту "Третя швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України"

Кабмін разом зі Світовим банком, Європейською комісією та ООН презентували звіт "Третя швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України".

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, відповідно до звіту, потреби у відновленні нашої держав становлять майже 486 млрд доларів. Сума збільшилась на 18%, порівнюючи з попередньою оцінкою RDNA2 у 411 млрд доларів.

У документі представили висновки щодо втрат України від війни з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року.

"Вартість швидкого відновлення – 15 млрд доларів США, з яких 5,5 млрд доларів США вже забезпечено за рахунок державного бюджету та підтримки донорів. Таким чином, Україні необхідно ще 9,5 млрд доларів США для фінансування пріоритетного відновлення", - зазначили у Мінфіні.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що цей звіт "оцінки, верифіковані партнерами, допоможуть консолідувати додаткові кошти на відбудову, у тому числі від міжнародних партнерів в межах Координаційної платформи донорів України".