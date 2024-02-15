Росіяни знову вдарили по Нікополю з артилерії, є руйнування

Крім того, ворог атакував населені пункти безпілотниками.

Сьогодні, 15 лютого, армія РФ знову завдала ударів по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровщини.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, спершу ворог направив на райцентр і Марганецькій громаді артилерію, а потім ще й дрони.

Внаслідок ударів пошкоджені 3 приватні будинки.

Також, Лисак розповів наслідки вчорашнього ракетного удару по Дніпру. За уточненою інформацією, через вранішній ракетний удар у Дніпрі пошкоджене ще й житло містян. Три будинки – дво- та п’ятиповерхівки, а також дитсадок, адміністративна, складські та виробничі будівлі.