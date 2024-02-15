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Росіяни знову вдарили по Нікополю з артилерії, є руйнування

Крім того, ворог атакував населені пункти безпілотниками.

Росіяни знову вдарили по Нікополю з артилерії, є руйнування
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 15 лютого, армія РФ знову завдала ударів по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровщини.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, спершу ворог направив на райцентр і Марганецькій громаді артилерію, а потім ще й дрони. 

Внаслідок ударів пошкоджені 3 приватні будинки. 

Також, Лисак розповів наслідки вчорашнього ракетного удару по Дніпру. За уточненою інформацією, через вранішній ракетний удар у Дніпрі пошкоджене ще й житло містян. Три будинки – дво- та п’ятиповерхівки, а також дитсадок, адміністративна, складські та виробничі будівлі.

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