Росіяни знову вдарили по Нікополю з артилерії, є руйнування

Сьогодні, 15 лютого, армія РФ знову завдала ударів по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровщини.
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, спершу ворог направив на райцентр і Марганецькій громаді артилерію, а потім ще й дрони.
Внаслідок ударів пошкоджені 3 приватні будинки.
Також, Лисак розповів наслідки вчорашнього ракетного удару по Дніпру. За уточненою інформацією, через вранішній ракетний удар у Дніпрі пошкоджене ще й житло містян. Три будинки – дво- та п’ятиповерхівки, а також дитсадок, адміністративна, складські та виробничі будівлі.