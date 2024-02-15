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Бійці ССО знищили спостережні пункти росіян на південному напрямку

Українським військовим вдалося захопити трофейну зброю та спецтехніку.

Бійці ССО знищили спостережні пункти росіян на південному напрямку
Фото: скріншот

Група бійців Сил спеціальних операцій знищила й зачистила спостережні пости російських терористів на південному напрямку.

Про це повідомили у ССО ЗСУ у Telegram.

Під час проведення розвідки оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника.

Для знищення ворога оператори безпілотного авіаційного комплексу (БпАК) завдали по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрона з системою скиду. Після цього бійці ССО висунулись на зачистку спостережних постів.

"Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку", – пише пресцентрі.

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