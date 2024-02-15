Члени банди пропонували придбати дрони за ціною, нижчою від ринкової на 20-30 %.

Поліція ліквідувала злочинне угруповання, члени якого ошукували волонтерів, "продаючи" безпілотники для війська за ціною, на 20-30% нижчою ніж ринкова. Після отримання грошей "продавці" зникали. Всього зловмисникам вдалося "продати" понад 600 безпілотників.

Про це повідомили у Нацполіції.

"Потерпілі збирали кошти на безпілотники різних модифікацій та їх комплектуючі для відправлення знайомим військовим у зону бойових дій. За результатом моніторингу пропозицій з продажу БПЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 мільйонів гривень. Серед ошуканих – громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим", – йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція Шахрайки продавали фіктивні дрони для ЗСУ

Шахраї заманювали людей, які хотіли придбати дрони дня війська, ціною, яка була менше на 20-25% від ринкової. Щоб втеритися у довіру, зловмисники дійсно виконали декілька перших замовлень. Переважна більшість замовників не отримала ні дронів, ні грошей. Зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України.

Оплата здійснювалась готівкою або перерахунком на банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання. Після цього на перераховані гроші виводили: зловмисники фіктивно купували автозапчастини, текстиль, які не поставлялись, та туристичні послуги, які відповідно не надавались.

Фото: Національна поліція Після отримання облати шахрайки зникали

які й раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для шахрайства. Зокрема, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків, а в період бензинової кризи реалізовували недійсні паливні талони. Минулого року Нацполіція вже оголосила їм про підозри і скерувала обвинувальні акти в суд для розгляду справи по суті.

Основна організаторка тривалий час переховується за кордоном, однак наразі поліцейські вживають заходів, щоби оголосити її в міжнародний розшук.

Двох інших затримали, зараз вони вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Фото: Національна поліція Затримали шахраїв, які ошукували на дронах

У Нацполіції повідомили, що у лютому цього року оперативники Департаменту карного розшуку та слідчіза місцем проживання підозрюваних у Києві, Одеській та Волинській областях.

Під час обшуків вилучили банківські картки, мобільні телефони, компʼютерну техніку, реєстраційні номери та документи фінансово-господарської діяльності, які використовували шахраї.

Крім того, майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйони гривень та 28,6 мільйонів гривень на банківських рахунках залучених до схеми підприємств були заарештовані.