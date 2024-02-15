Поліція ліквідувала злочинне угруповання, члени якого ошукували волонтерів, "продаючи" безпілотники для війська за ціною, на 20-30% нижчою ніж ринкова. Після отримання грошей "продавці" зникали. Всього зловмисникам вдалося "продати" понад 600 безпілотників.
Про це повідомили у Нацполіції.
"Потерпілі збирали кошти на безпілотники різних модифікацій та їх комплектуючі для відправлення знайомим військовим у зону бойових дій. За результатом моніторингу пропозицій з продажу БПЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 мільйонів гривень. Серед ошуканих – громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим", – йдеться у повідомленні.
Шахраї заманювали людей, які хотіли придбати дрони дня війська, ціною, яка була менше на 20-25% від ринкової. Щоб втеритися у довіру, зловмисники дійсно виконали декілька перших замовлень. Переважна більшість замовників не отримала ні дронів, ні грошей. Зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України.
Оплата здійснювалась готівкою або перерахунком на банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання. Після цього на перераховані гроші виводили: зловмисники фіктивно купували автозапчастини, текстиль, які не поставлялись, та туристичні послуги, які відповідно не надавались.
Основна організаторка тривалий час переховується за кордоном, однак наразі поліцейські вживають заходів, щоби оголосити її в міжнародний розшук.
Двох інших затримали, зараз вони вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
Під час обшуків вилучили банківські картки, мобільні телефони, компʼютерну техніку, реєстраційні номери та документи фінансово-господарської діяльності, які використовували шахраї.
Крім того, майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйони гривень та 28,6 мільйонів гривень на банківських рахунках залучених до схеми підприємств були заарештовані.
- Нещодавно на Одещині затримали іноземця, який видавав себе за співробітника СБУ і “продавав посади” в спецслужбі. Після одержання грошей від “кандидата” шахрай обривав з ним зв'язок і зникав у пошуках нової жертви. Йому загрожує до 3 років тюрми. Раніше зловмисника затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів.
- У Дніпрі викрили курсантку військового вишу, яка видурила 800 тисяч гривень на сайті знайомств. Дівчина зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, а фото вкрала в соцмережах. Познайомившись із іншою дівчиною, вона почала писати їй романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця. Шахрайка просила гроші "на операцію".
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