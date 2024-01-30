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У Дніпрі ​курсантка правоохоронного вишу видурила 800 тисяч гривень на сайті знайомств

Дівчина представилася військовим і просила гроші "на операцію".

У Дніпрі ​курсантка правоохоронного вишу видурила 800 тисяч гривень на сайті знайомств
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпра, яка ошукала місцеву мешканку на понад 800 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Дівчина зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, а фото вкрала в соцмережах. Познайомившись із іншою дівчиною, вона почала писати їй романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця. Потерпіла, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном.

"Для того, аби голос залицяльника не видав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так і розмовляє. Згодом «залицяльник» написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде, але пообіцяв періодично відправляти дівчині подарунки через свою племінницю", - зазначили в ДБР.

Так званою племінницею, яка частенько приносила подарунки, виявилася сама підозрювана.

"В один з моментів «боєць» повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне бойове поранення та почав просити гроші на операцію. Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тис. гривень, все відправила на рахунок шахрайки", - розповіли в ДБР.

Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Також судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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