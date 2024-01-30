Служба безпеки затримала у Києві ще одного агента ФСБ, який збирав розвіддані про Сили оборони та стратегічну інфраструктуру. Передусім він намагався передати агресору локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Також він «зливав» окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці. За даними кіберфахівців СБУ, у його «звітах» до фсб проходила інформація як про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, так і про котельні КП «Київтеплоенерго»", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за вказівкою російської спецслужби чоловік намагався влаштуватися до оборонного заводу на Київщині. Для цього він підготував на себе резюме та направив його до кадрового підрозділу підприємства.

Фото: СБУ

У разі отримання посади, зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях цього заводу. Однак співробітники СБУ викрили і затримали його під час виконання завдання.

Затриманий - 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

За кожне виконане завдання йому на банківську картку перераховували грошову винагороду.

Фото: СБУ

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами листування з агресором та банківські картки, на які він отримував російські гроші.

Наразі йому повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.