Прикордонники затримали трьох втікачів з України

До закордону втікачам не вистачило кількасот метрів.

Затримані прикордониками на кордоні з Румунією втікачі

Українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися пішки нелегально потрапити до Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Заплативши “віртуальному” організатору по €6000, порушники отримали від нього по мобільному зв’язку вказівки про час та напрям руху. Однак спроба не вдалася”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнили, що до закордону втікачам не вистачило кількасот метрів.

Щодо затриманих склали адмінпротоколи. Організатора “подорожі” встановили, триває його пошук.