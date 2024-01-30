Прикордонники затримали трьох втікачів з України

Українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися пішки нелегально потрапити до Румунії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Заплативши “віртуальному” організатору по €6000, порушники отримали від нього по мобільному зв’язку вказівки про час та напрям руху. Однак спроба не вдалася”, - йдеться у повідомленні.
Прикордонники уточнили, що до закордону втікачам не вистачило кількасот метрів.
Щодо затриманих склали адмінпротоколи. Організатора “подорожі” встановили, триває його пошук.
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