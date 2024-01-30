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Прикордонники затримали трьох втікачів з України

До закордону втікачам не вистачило кількасот метрів.

Прикордонники затримали трьох втікачів з України
Затримані прикордониками на кордоні з Румунією втікачі
Фото: Пресслужба ДПСУ

Українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися пішки нелегально потрапити до Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Заплативши “віртуальному” організатору по €6000, порушники отримали від нього по мобільному зв’язку вказівки про час та напрям руху. Однак спроба не вдалася”, - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники уточнили, що до закордону втікачам не вистачило кількасот метрів.

Щодо затриманих склали адмінпротоколи. Організатора “подорожі” встановили, триває його пошук.

  • На Закарпатті прикордонники затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону.
  • Співробітники Держприкордонслужби України зупинили авто, водійка якого допомагала чоловіку втекти з України.
  • На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тису у напрямку кордону з Румунією.
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