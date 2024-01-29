Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що Нідерланди виділяють 122 млн євро на військову допомогу Україні.
Про повідомляє нідерландський уряд.
Більшість коштів, 87 млн євро, підуть на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Ці кошти доповнять 130 млн євро, раніше виділені Нідерландами для фонду на чолі з Німеччиною.
25 млн євро передадуть Міжнародному фонду з питань України. Його очолює Великобританія, з нього фінансується спільна закупівля військового обладнання безпосередньо у виробників – зокрема систем ППО, боєприпасів і запчастин.
Ще 10 млн євро Нідерланди виділяють на посилення кіберзахисту в Україні в межах ІТ-коаліції.
"Дуже важливо підтримувати Україну не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі. Особливо зараз важливо показати, що ми допомагаємо Україні", – наголосила Кайса Оллонгрен.
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