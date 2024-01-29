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Нідерланди виділяють 122 млн євро на військову допомогу Україні

З них 87 млн євро підуть на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів для України.

Нідерланди виділяють 122 млн євро на військову допомогу Україні
Український військослужбовець зі снарядом 155мм (архівне фото))
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що Нідерланди виділяють 122 млн євро на військову допомогу Україні.

Про повідомляє нідерландський уряд.

Більшість коштів, 87 млн євро, підуть на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Ці кошти доповнять 130 млн євро, раніше виділені Нідерландами для фонду на чолі з Німеччиною.

25 млн євро передадуть Міжнародному фонду з питань України. Його очолює Великобританія, з нього фінансується спільна закупівля військового обладнання безпосередньо у виробників – зокрема систем ППО, боєприпасів і запчастин.

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Ще 10 млн євро Нідерланди виділяють на посилення кіберзахисту в Україні в межах ІТ-коаліції.

"Дуже важливо підтримувати Україну не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі. Особливо зараз важливо показати, що ми допомагаємо Україні", – наголосила Кайса Оллонгрен.

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