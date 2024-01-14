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Швеція збільшить виробництво 155-мм боєприпасів для України

Управління матеріального забезпечення оборони Швеції підписало угоду з виробником боєприпасів Nammo.

Швеція збільшить виробництво 155-мм боєприпасів для України
Фото: Радіо Свобода/Сергій Нужненко

Управління матеріального забезпечення оборони Швеції підписало угоду з виробником боєприпасів Nammo щодо збільшення виробництва 155-мм боєприпасів для України. 

Про це ідеться на сайті Управління.

Угода свідчить про те, що оборонно-промисловий комплекс Швеції вкладає інвестиції у збільшення потужностей з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів. 

Інвестиції у виробництво боєприпасів фінансуються частково урядом Швеції, а іншу частину фінансує Євросоюз.

Якщо ЄС в конкуренції з іншими проєктними пропозиціями, виділить кошти протягом першого кварталу 2024 року, угода перетвориться в контракт.

"Зараз ми робимо наступний важливий крок щодо прискорення інвестицій у виробничі потужності галузі. Таким чином, ми скорочуємо терміни постачання, збільшуємо можливості підтримки України та водночас зміцнюємо безпеку постачання артилерійських боєприпасів до Швеції та Скандинавії у довгостроковій перспективі", – розповів керівник оперативного відділу FMV Йонас Лоцне.

Ця інвестиція є третім кроком у масштабних зусиллях зі збільшення виробництва артилерійських боєприпасів і забезпечення продовження підтримки України. 

Робота відбувається в рамках Північного оборонного співробітництва Nordefco і очолюється FMV.  З того часу Північні країни уклали договір про співпрацю та зробили замовлення боєприпасів для України.

  • У Єврокомісії вважають, що ЄС зможе до весни виробити мільйон боєприпасів для України.
  • Минулого місяця міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна вимушена закуповувати артилерійські боєприпаси і для себе, і для допомоги Україні, адже ситуація із забезпеченням складна. 
  • Раніше з'явилася інформація, що країни-члени ЄС замовили для України лише 60 тисяч артилерійських снарядів за запланованою схемою, яку розробили у березні та обіцяли допомогти доставити 1 мільйон боєприпасів в Україну до весни 2024 року. 
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила минулого місяця, що Європа збільшить допомогу для України до 480 тисяч снарядів, а наступного року доведе здатність виробництва боєприпасів до рівня 1 мільйон снарядів на рік.
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