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Польща піднімала авіацію через російські ракетні обстріли України

ВПС Польщі залишаються в постійній бойовій готовності.

Польща піднімала авіацію через російські ракетні обстріли України
Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі на базі тактичної авіації в Мальборку, Польща, 15 лютого 2023 р
Фото: EPA/UPG

Під час сьогоднішньої ракетної атаки РФ по Україні авіація Повітряних сил Польщі  була приведена до стану бойової готовності. 

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у мережі Х.

Авіація Польщі була задіяна з огляду на підвищену активність дальньої авіації РФ, пов’язану з намірами завдати ударів по території України.

"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору", — ідеться у повідомленні.

Пізніше з’явилося повідомлення, сили і засоби авіації та системи протиповітряної оборони повернулися до стандартної оперативної діяльності у зв’язку зі зниженням рівня загрози.

Зазначається, що ВПС Польщі безперервно стежать за ситуацією на території України і залишаються в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Вночі 13 січня армія Росії завдала ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА. Силам ППО вдалося знищити 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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