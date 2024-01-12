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Ірландія не відправлятиме українців на батьківщину до кінця війни

Ірландія прийняла понад 100 тис. іммігрантів з України.

Ірландія не відправлятиме українців на батьківщину до кінця війни

Ірландія не збирається відправляти на батьківщину громадян України, поки не закінчиться війна з Росією.

Про це повідомляє Irish Independent.

"Чесно кажучи, я не можу уявити, що ми зможемо це зробити, поки війна не закінчиться. Очевидно, що є частини країни, де війна триває щодня, а є частини країни, які періодично піддаються ракетним обстрілам", - сказав прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

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Він додав, що не уявляє, як можна "відправляли когось назад в Україну, доки там не буде безпечно".

4 березня 2025 року закінчується Директива про тимчасовий захист, яка дозволяє українським біженцям отримати житло та соціальну допомогу в ЄС.

Вона не може бути продовжена знову, але ЄС може ухвалити рішення про інший захист для українських біженців.

Ірландія прийняла понад 101 200 іммігрантів з України. З них 74,5 тис. осіб проживають у державному житлі, 57 тис. - у житлі з повним спектром послуг. 

Багато українців отримують додаткову соціальну допомогу. 

При цьому працюють в Ірландії більше 16 тис. українців.

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