У Римі 10 осіб потрапили під слідство у справі про фашистські вітання (римські салюти), зроблені учасниками заходу пам’яті неофашистів, вбитих у 1978 році.
Про це пише ANSA з посиланням на джерела.
Їх перевіряють на причетність до виправдання фашизму.
Загалом поліція ідентифікувала понад 100 осіб, які взяли участь 7 січня у мітингу зі вшанування пам’яті жертв стрілянини на римській вулиці Акка Ларентія.
Римська філія відділу загальних розслідувань і спеціальних операцій DIGOS співпрацює з правоохоронцями в інших містах, щоб виявити, хто ще брав участь в акції.
- 7 січня 1978 року ультраліві напали на активістів “Молодогу фронту” неофашистської організації “Італійський соціальний рух” біля партійного офісу на Акка Ларентія. Унаслідок стрілянини загинули Франко Бігонцетті і Франческо Чіаватта. Стефано Реккіоні помер під час сутичок неофашистів з поліцією. Контровесійні заходи зі вшанування пам’яті загиблих проводяться щороку і є контроверсійними.
- У 70-х вбивства ще більше поляризували італійську політику під час так званих “Свинцевих років” і призвели до розколу всередині неофашистського руху. Свинцеві роки − період італійської соціального та політичного життя з кінця 1960-х до початку 80-х, що запам'яталися розгулом вуличного насильства та протистоянням ультраправих і ультралівих.
- Італійський соціальний рух (згодом національно-консервативна політична партія) створили у 1946 році прихильники диктатора Беніто Муссоліні. У 1972-му після приєднання поміркованих консерваторів до назви додали частку Національне право.
- Партію розпустив у 1995 році Джанфранко Фіні, який того ж року створив політичну силу Національний альянс.
- Римський салют − жест, який у Стародавньому Римі використовувався клієнтами як вітання та побажання здоров'я своєму патрону. Згодом, коли імператор став “патроном всіх римлян” − для вітання імператора. Привітання використовувалося у фашистській Італії. Воно було прийнято за ініціативою Беніто Муссоліні на знак відродження римських традицій або як вираження відновлення зв'язку фашистської Італії з великим минулим. Зараз конституція Італії забороняє використання жесту.