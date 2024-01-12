Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
ГоловнаСвіт

У Римі 10 осіб потрапили під слідство у справі про фашистські вітання на мітингу

Загалом поліція ідентифікувала сотню учасників заходу зі вшанування смерті трьох молодих учасників неофашистської організації “Італійський соціальний рух” у 1978 році.

У Римі 10 осіб потрапили під слідство у справі про фашистські вітання на мітингу
Фото: EPA/UPG

У Римі 10 осіб потрапили під слідство у справі про фашистські вітання (римські салюти), зроблені учасниками заходу пам’яті неофашистів, вбитих у 1978 році.

Про це пише ANSA з посиланням на джерела.

Їх перевіряють на причетність до виправдання фашизму.

Загалом поліція ідентифікувала понад 100 осіб, які взяли участь 7 січня у мітингу зі вшанування пам’яті жертв стрілянини на римській вулиці Акка Ларентія. 

Підписуйтесь на наш Google News

Римська філія відділу загальних розслідувань і спеціальних операцій DIGOS співпрацює з правоохоронцями в інших містах, щоб виявити, хто ще брав участь в акції.

Фото: EPA/UPG

  • 7 січня 1978 року ультраліві напали на активістів “Молодогу фронту” неофашистської організації “Італійський соціальний рух” біля партійного офісу на Акка Ларентія. Унаслідок стрілянини загинули Франко Бігонцетті і Франческо Чіаватта. Стефано Реккіоні помер під час сутичок неофашистів з поліцією. Контровесійні заходи зі вшанування пам’яті загиблих проводяться щороку і є контроверсійними.
  • У 70-х вбивства ще більше поляризували італійську політику під час так званих “Свинцевих років” і призвели до розколу всередині неофашистського руху. Свинцеві роки − період італійської соціального та політичного життя з кінця 1960-х до початку 80-х, що запам'яталися розгулом вуличного насильства та протистоянням ультраправих і ультралівих.
  • Італійський соціальний рух (згодом національно-консервативна політична партія) створили у 1946 році прихильники диктатора Беніто Муссоліні. У 1972-му після приєднання поміркованих консерваторів до назви додали частку Національне право.
  • Партію розпустив у 1995 році Джанфранко Фіні, який того ж року створив політичну силу Національний альянс.
  • Римський салют − жест, який у Стародавньому Римі використовувався клієнтами як вітання та побажання здоров'я своєму патрону. Згодом, коли імператор став “патроном всіх римлян” − для вітання імператора. Привітання використовувалося у фашистській Італії. Воно було прийнято за ініціативою Беніто Муссоліні на знак відродження римських традицій або як вираження відновлення зв'язку фашистської Італії з великим минулим. Зараз конституція Італії забороняє використання жесту.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies