Загалом поліція ідентифікувала сотню учасників заходу зі вшанування смерті трьох молодих учасників неофашистської організації “Італійський соціальний рух” у 1978 році.

У Римі 10 осіб потрапили під слідство у справі про фашистські вітання (римські салюти), зроблені учасниками заходу пам’яті неофашистів, вбитих у 1978 році.

Про це пише ANSA з посиланням на джерела.

Їх перевіряють на причетність до виправдання фашизму.

Загалом поліція ідентифікувала понад 100 осіб, які взяли участь 7 січня у мітингу зі вшанування пам’яті жертв стрілянини на римській вулиці Акка Ларентія.

Римська філія відділу загальних розслідувань і спеціальних операцій DIGOS співпрацює з правоохоронцями в інших містах, щоб виявити, хто ще брав участь в акції.

Фото: EPA/UPG