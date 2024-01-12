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Депутат Європарламенту зібрав підписи під петицією, щоб "позбавити Орбана права голосу"

Наступного тижня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини.

Депутат Європарламенту зібрав підписи під петицією, щоб "позбавити Орбана права голосу"
Петрі Сарвамаа
Фото: Х/Petri Sarvamaa

Депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа зібрали 120 підписів під петицією до президентки Роберти Мецоли з проханням позбавити Угорщину права голосу в Раді Євросоюзу.

Про це Сарвамаа написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу. Зворотній зв’язок був потужним, дякуємо всім, хто підтримав цю історичну петицію. Я зібрав 120 імен за різними партіями та з кількох держав-членів", - зазначив європарламентар.

Він додав, що тепер дуже важливо "якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні".

Це вдасться зробити наступного тижня, коли Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини. Її зміст ще обговорюють, додав євродепутат.

Йдеться про те, аби позбавити Угорщину деяких прав (наприклад, права голосу) за те, що вона порушує принципи ЄС. Раніше такої процедури, яка передбачена частиною 2 статті 7 Договору про ЄС, не розпочинали.

  • Збір підписів стартував 9 січня. Сарвамаа заявляв, що через Орбана механізм ухвалення рішень Євросоюзу “просто застряг”, і єдиний спосіб змусити це спрацювати – позбавити Орбана права голосу в Раді.
  • Угорський прем'єр, до прикладу, блокує виділення Україні 50 млрд євро допомоги. Також він виступав проти рішення ЄС почати переговори про вступ нашої держави. Є в Угорщині і внутрішні проблеми, які турбують Євросоюз, як-от проблеми з верховенством права, хабарництвом та ін.
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