Голова уряду Італії переконує угорського колегу Орбана розблокувати допомогу Україні

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні намагається переконати голову уряду Угорщини Віктора Орбана припинити блокувати підтримку України з боку Європейського Союзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Також Мелоні вмовляє Орбана покращити відносини з президентом України Володимиром Зеленським.

“Рух у цих питаннях може прокласти шлях для партії Орбана "Фідес" приєднатися до ультраправої політичної партії "Європейські консерватори та реформісти" разом із "Італійськими братами" Мелоні, правою польською "Правом і справедливістю" та націоналістичною "Шведськими демократами", - повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Таким чином “Європейські консерватори та реформісти" зможуть посилитись напередодні виборів до Європарламенту цього літа. Очікується, що на цих виборах ультраправі досягнуть успіхів. Положення партії “Європейські консерватори та реформісти" у Брюсселі зросте з додаванням “Фідес”, і партія змагатиметься за те, щоб стати третьою за величиною в Європейському парламенті.

Крім того, Мелоні підштовхує Орбана змінити свій підхід до прагнень України щодо членства в ЄС і перезавантажити відносини з Києвом.

Bloomberg зазначає, що речник Орбана не відповів на запит про коментар, а представник офісу Мелоні відмовився від коментарів.

Про яку допомогу Україні йдеться