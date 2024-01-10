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Голова уряду Італії переконує угорського колегу Орбана розблокувати допомогу Україні

Також Мелоні вмовляє Орбана покращити відносини з президентом України Володимиром Зеленським.

Голова уряду Італії переконує угорського колегу Орбана розблокувати допомогу Україні
Фото: EPA/UPG

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні намагається переконати голову уряду Угорщини Віктора Орбана припинити блокувати підтримку України з боку Європейського Союзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Також Мелоні вмовляє Орбана покращити відносини з президентом України Володимиром Зеленським.

“Рух у цих питаннях може прокласти шлях для партії Орбана "Фідес" приєднатися до ультраправої політичної партії "Європейські консерватори та реформісти" разом із "Італійськими братами" Мелоні, правою польською "Правом і справедливістю" та націоналістичною "Шведськими демократами", - повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Таким чином “Європейські консерватори та реформісти" зможуть посилитись напередодні виборів до Європарламенту цього літа. Очікується, що на цих виборах ультраправі досягнуть успіхів. Положення партії “Європейські консерватори та реформісти" у Брюсселі зросте з додаванням “Фідес”, і партія змагатиметься за те, щоб стати третьою за величиною в Європейському парламенті.

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Крім того, Мелоні підштовхує Орбана змінити свій підхід до прагнень України щодо членства в ЄС і перезавантажити відносини з Києвом.

Bloomberg зазначає, що речник Орбана не відповів на запит про коментар, а представник офісу Мелоні відмовився від коментарів.

Про яку допомогу Україні йдеться

  • У червні 2023 Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет Євросоюзу на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України. 

  • Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення. 

  • За даними Суспільного, Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину.

  • На саміті лідерів ЄС 14-15 грудня ухвалити рішення про надання Україні цих коштів не вдалося через позицію Угорщини. Орбан заявив, що Будапешт не підтримає виділення Україні 50 млрд євро допомоги, поки ЄС не розблокує усі заморожені для Угорщини кошти. 

  • Президент України згодом сказав, що існує механізм, що дозволить Україні отримати обіцяні кошти від ЄС і без схвалення Будапешту. 

  • Угорщина просигналізувала, що готова зняти вето з допомоги Євросоюзу Україні за умови, що рішення про фінансування переглядатиметься кожен рік.
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