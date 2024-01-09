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Орбан висунув вимогу для розблокування надання Україні коштів від ЄС, – Politico

Угорський прем'єр вважає, що рішення про надання Києву фінансової допомоги потрібно переглядати раз на рік.

Орбан висунув вимогу для розблокування надання Україні коштів від ЄС, – Politico
Фото: EPA/UPG

Угорщина просигналізувала, що готова зняти вето з допомоги Євросоюзу Україні за умови, що рішення про фінансування переглядатиметься кожен рік. Про це з посиланням на трьох дипломатів ЄС пише Politico.

Брюссель мав намір ухвалити пакет допомоги на 50 млрд євро для України за чотирирічною програмою. Угорський прем'єр Орбан вважає, що натомість рішення про надання Києву фінансової допомоги потрібно переглядати раз на рік.

"За словами трьох дипломатів ЄС, Будапешт зазначив, що може зняти своє вето за умови, що Європейська Рада одностайно схвалить фінансування на щорічній основі. На практиці це дало б Орбану повноваження блокувати фінансування ЄС для України щороку – або домогтися поступок від Брюсселя за відмову від його права вето", – повідомили журналісти. 

За їхніми даними, Угорщина виступила з відповідною пропозицією під час зустрічі бюджетних експертів усіх 27 країни ЄС в п'ятницю. Також вона сформулювала це в письмовому документі на адресу Бельгії, яка зараз головує в Єврораді. 

За словами дипломата, обізнаного з процесом, ЄС планує щороку надавати Україні 12,5 мільярдів євро грантів і позик. Протягом чотирьох років це складе близько 50 мільярдів євро, це сума, запропонована Європейською комісією в її середньостроковому перегляді бюджету.

Хоча це не перший випадок, коли Угорщина висуває цю ідею, це знаменує значний поступ у порівнянні з риторикою Орбана останніми тижнями, коли він виступав проти будь-яких грантів Україні з бюджету ЄС. Але кілька дипломатів ЄС залишаються налаштованими скептично, вказуючи на те, що річне рішення не забезпечить визначеності для України. 

"МФФ (семирічний бюджет ЄС) – це багаторічна рамка, ми не можемо робити це на щорічній основі", – сказав дипломат ЄС.

Про які 50 млрд йдеться?

  • У червні 2023 Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет Євросоюзу на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України. 
  • Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення. 
  • За даними Суспільного, Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину.
  • На саміті лідерів ЄС 14-15 грудня ухвалити рішення про надання Україні цих коштів не вдалося через позицію Угорщини. Орбан заявив, що Будапешт не підтримає виділення Україні 50 млрд євро допомоги, поки ЄС не розблокує усі заморожені для Угорщини кошти. 
  • Президент України згодом сказав, що існує механізм, що дозволить Україні отримати обіцяні кошти від ЄС і без схвалення Будапешту. 
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