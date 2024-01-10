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Мелоні та Шольц обговорили підтримку України перед самітом ЄС

Прем'єр-міністерка Італії також представила пріоритети головування країни в G7 у 2024 році.

Мелоні та Шольц обговорили підтримку України перед самітом ЄС
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Голова італійського уряду Джорджа Мелоні та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, під час якої обговорили військову та фінансову підтримку України перед самітом Євросоюзу 1 лютого.

Про це повідомляє ANSA.

"Глави двох урядів обговорили основні міжнародні та європейські питання напередодні позачергової Європейської ради 1 лютого, зосередивши увагу, зокрема, на військовій та фінансовій підтримці України", - заявили у пресслужбі італійського уряду.

Мелоні також представила Шольцу пріоритети головування Італії в G7 у 2024 році.

Як повідомлялося, 1 лютого відбудться спеціальний саміт ЄС із затвердження поправок до багаторічного бюджету на 2024-2027 роки, які включають створення Українського фонду на 50 млрд євро. На заході йтиметься про питання середньострокового перегляду бюджету ЄС.

Що відомо про фінансову допомогу від ЄС для України

  • Єврокомісія запропонувала у червні 2023 року збільшити бюджет ЄС на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України. 
  • Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення. 
  • Проти цієї ідеї виступила Угорщина. Будапешт запропонував членам ЄС розділити пакет допомоги Україні і спершу надати тільки половину. На саміті ЄС цього місяця Віктор Орбан заблокував виділення допомоги. Українське МЗС заявило же, що на саміті досягнули "принципового рішення" про надання Україні 50 млрд євро в рамках фонду Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Відповідне фінансування, пояснили у відомстві, нададуть після проходження всіх необхідних юридичних процедур.
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