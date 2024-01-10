Мелоні та Шольц обговорили підтримку України перед самітом ЄС

Прем'єр-міністерка Італії також представила пріоритети головування країни в G7 у 2024 році.

Голова італійського уряду Джорджа Мелоні та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, під час якої обговорили військову та фінансову підтримку України перед самітом Євросоюзу 1 лютого.

Про це повідомляє ANSA.

"Глави двох урядів обговорили основні міжнародні та європейські питання напередодні позачергової Європейської ради 1 лютого, зосередивши увагу, зокрема, на військовій та фінансовій підтримці України", - заявили у пресслужбі італійського уряду.

Мелоні також представила Шольцу пріоритети головування Італії в G7 у 2024 році.

Як повідомлялося, 1 лютого відбудться спеціальний саміт ЄС із затвердження поправок до багаторічного бюджету на 2024-2027 роки, які включають створення Українського фонду на 50 млрд євро. На заході йтиметься про питання середньострокового перегляду бюджету ЄС.

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