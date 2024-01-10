Новообраний президент архіпелагу відвідав під час свого першого державного візиту Пекін.

Китай та Мальдіви підняли свої відносини на вищий рівень у середу під час першого державного візиту новообраного президента Мохамеда Муїззу до Пекіна, пише Reuters.

Президент Китаю Сі Цзіньпін, виступаючи в Будинку народних зборів, назвав Муіззу “старим другом”. Азійський гігант підготував ґрунт для подальших інвестицій в архіпелаг, погодившись на “всеосяжне стратегічне партнерство”.

“Відносини Китаю та Мальдівських островів мають історичну можливість продовжити минуле та рухатися вперед у майбутнє", - заявив Сі Цзіньпін Муїззу.

Муїззу вступив на посаду в листопаді після перемоги з виборчою кампанією під гаслом “India Out”. Він назвав регіонального суперника Китаю Індію загрозою своєму суверенітету. Уряд Мальдівів з того часу попросив десятки місцевих індійських військовослужбовців залишити країну, одночасно обговорюючи можливості для китайських інвесторів попри великі борги перед Пекіном.

За даними Світового банку, Мальдіви винні Китаю 1,37 мільярда доларів або близько 20% його державного боргу. Це робить Пекін його найбільшим двостороннім кредитором. Дані дослідницького центру American Enterprise Institute показують, що китайські фірми інвестували ще 1,37 мільярда доларів у Мальдіви з моменту рішення приєднатися до ініціативи “Один пояс, один шлях” у 2014 році.

Світовий банк у жовтневому звіті про розвиток Мальдівського архепелагу попередив, що подальше зближення з Китаєм може спричинити проблеми, оскільки під час пандемії відбулося “нарощування суверенного ризику”. Також експерти відзначають “відсутність внутрішніх інвестиційних можливостей”.

Сі Цзіньпін заявив, що підтримує збільшення кількості прямих рейсів між двома країнами, що є позитивом для туристичного сектору Мальдівів, який забезпечує майже третину економіки країни.