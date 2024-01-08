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Урядовці Мальдівів назвали індійського прем’єра Моді “терористом” та “маріонеткою Ізраїлю”

Конфлікт між країнами загострюється. Новий президент Мальдівів, порушивши традицію, обрав для першого державного візиту Пекін, а не Нью-Делі.

Урядовці Мальдівів назвали індійського прем’єра Моді “терористом” та “маріонеткою Ізраїлю”
Президент Мальдівів Мохамед Муїззу
Фото: The President's Office, Maldives

Низка зневажливих публікацій у соціальних мережах проти прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, погіршила відносини між Індією та Мальдівами, пише Reuters.

Одна з найбільших туристичних платформ Індії EaseMyTrip призупинила бронювання авіаквитків у південноазійську країну, майже третину економіки якої складають доходи від туризму.

Стосунки між країнами стали напруженими з того часу, як у листопаді на Мальдівах до влади прийшов президент Мохамед Муїззу, який виграв вибори в рамках кампанії “Геть Індію”.

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Суперечка щодо коментарів трьох заступників міністрів Мальдівів щодо Моді, яких вже відсторонили, сталася у момент, коли Муїззу відправляється до Китаю з його першим державним візитом 8-12 січня. Він порушує традицію, за якою більшість лідерів країни обирали для свого першого візиту Нью-Делі.

“Ми вирішили піти на цей крок, тому що так повинна робити будь-яка нація, яка поважає себе. Заяви, які ми почули від представників уряду Мальдівів, були вкрай принизливими для країни", − заявив виконавчний директор EaseMyTrip Прашант Пітті.

Уряд Мальдівів відсторонив заступників міністрів Мальшу Шаріф, Маріям Шиуну та Абдуллу Махзума Маджида. Вони назвали Моді “клоуном”, “терористом” і “маріонеткою Ізраїлю” на платформі X у відповідь на відео, на якому він відвідує індійські острови Лакшадвіп, на північ від Мальдівів, для просування місцевого туризму.

Багато індійців, зокрема знаменитостей, поділилися дописами у соціальних мережах, рекламуючи внутрішній туризм на противагу Мальдівам.

Нью-Делі викликав посла Мальдівів Ібрагіма Шахіба через день після того, як індійська місія у столиці Мале “рішуче підняла питання та висловила занепокоєння” міністерству закордонних справ Мальдів у неділю.

  • Туризм є найбільшим джерелом іноземної валюти на Мальдівах, притому найбільше туристів приїжджає з Індії та Росії, торік по 209 тисяч з кожної країни. Цього року Мальдіви очікують прийняти 2 мільйони туристів.
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