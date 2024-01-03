Кулеба анонсував перше з 2018 року засідання міжурядової комісії України та Індії

Голова МЗС зазначив, що це його перші переговори в 2024 році.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з індійським колегою Субрахманьямом Джайшанкаром.

Про це він повідомив у Twitter.

Кулеба зазначив, що це його перші переговори в 2024 році. Він розповів міністру закордонних справ Індії про останні повітряні атаки Росії, а також обговорив із ним подальшу співпрацю щодо української формули миру.

"Ми домовилися провести перше з 2018 року засідання Індійсько-української міжурядової комісії найближчим часом. Відновлення цього основного механізму наших двосторонніх зв’язків дозволить нам спільно комплексно просуватися вперед", - сказав Кулеба.

Джайшанкар, своєю чергою, назвав розмову "корисною" і зазначив, що вона стосувалася двосторонньої співпраці країн у новому році.

Крім того, сторони обмінялися поглядами щодо конфлікту в Україні.