Президент Словаччини закликала надати Україні засоби для захисту від російської агресії

Так Чапутова відреагувала на нові масовані атаки РФ у перші дні 2024 року.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова висловилася за надання Україні допомоги у боротьбі з російською агресією.

Про це йдеться в дописі Чапутової у соцмережі Х.

Президент згадала про чергову масовану атаку РФ у перші дні 2024 року і наголосила на важливості надати нашій державі необхідне для самооборони.

"Ще один Новий рік, ще один злочин. Росія випустила рекордну кількість ракет і безпілотників по містах і селах України, щоб тероризувати мирне населення. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не продовжиться ще наступного року, - це надати Україні засоби, необхідні для самозахисту", - йдеться в дописі Чапутової.

Що відомо про допомогу Словаччини Україні