Президент Словаччини закликала надати Україні засоби для захисту від російської агресії

Президентка Словаччини Зузана Чапутова висловилася за надання Україні допомоги у боротьбі з російською агресією.
Про це йдеться в дописі Чапутової у соцмережі Х.
Президент згадала про чергову масовану атаку РФ у перші дні 2024 року і наголосила на важливості надати нашій державі необхідне для самооборони.
"Ще один Новий рік, ще один злочин. Росія випустила рекордну кількість ракет і безпілотників по містах і селах України, щоб тероризувати мирне населення. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не продовжиться ще наступного року, - це надати Україні засоби, необхідні для самозахисту", - йдеться в дописі Чапутової.
Що відомо про допомогу Словаччини Україні
- Востаннє Словаччина передала нашій державі допомогу торік у серпні - тоді Київ отримав гаубиці Zuzana2. Решту установок мало надійти згодом.
- Після перемоги проросійського прем'єра Роберта Фіцо Словаччина оголосила про те, що зупиняє військову допомогу Києву. Щоправда, продовжить надавати гуманітарну, цивільну і технічну допомогу нелетальної дії. Згодом парламент країни підтримав запропонований план Фіцо.
- Восени 2023-го прем’єр-міністр Словаччини після зустрічі з послами США і Росії заявив, що його країна має підготуватися до нормалізації словацько-російських відносин після закінчення війни в Україні.