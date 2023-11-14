Міністр оборони Словаччини підтвердив генсеку НАТО відмову надавати Україні зброю

За його словами, це рішення поважають іноземні партнери Словаччини.

Словаччина зупиняє надання військової допомоги Україні зі своїх запасів.

Це підтвердив на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, йдеться на сайті відомства.

За словами Каліняка, попри це його держава пропонує широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетальної дії. А іноземні партнери поважають рішення нового уряду.

Міністр додав, що метою нового керівництва Міністерства оборони Словацької Республіки є посилення потенціалу та можливостей збройних сил.

Нагадаємо, минулого місяця новий міністр оборони Словаччини заявив, що його країна держава не надаватиме зброю Україні.

Згодом проросійський прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо дещо пом’якшив ключову передвиборчу обіцянку припинити військову допомогу Україні і заявив, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів від приватних виробників,

Нещодавно уряд Словаччини не затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 млн євро.