У Німеччині цьогоріч значно зросла кількість нападів на біженців, передає DW.

Лише за дев'ять місяців 2023 року відбулося 1515 атак, яких зазнали біженці та прохачі притулку, а також гуртожитки для мігрантів. За весь 2022-ий було зафіксовано 1371 напад.

Більшість нападів здійснили праві екстремісти.

Наприклад, у третьому кварталі цього року у гуртожитках для біженців скоєно 30 нападів, 23 із них поліція приписала правим екстремістам. Крім того, правоохоронці вважають, що 375 із 417 політично вмотивованих нападів, зареєстрованими у липні-вересні, вчинені представниками ультраправих.

Ще 19 таких злочинів були пов'язані з феноменом "іноземної ідеології" (злочини, мотив яких пов'язаний з ненімецьким походженням злочинців), ще два віднесли до категорії злочинів лівих екстремістів. Мотиви деяких нападів залишаються незрозумілими. Насильство було застосовано у 55 випадках.

Нагадаємо, цього місяця семеро молодиків російського походження навмисно спровокували та напали на чотирьох українців у німецькому місті Бремен. Спершу вони вигукували проросійські гасла, а потім один з нападників витягнув пістолет.

Раніше у Шотландії невідомі молодики напали на трьох українських підлітків. Поліція стверджує, що напад мав етнічну складову.