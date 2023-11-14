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Президент Бразилії звинуватив Ізраїль у вбивстві невинних людей та прирівняв дії країни до ХАМАС

Представники єврейської громади Бразилії засудили ці зауваження як "помилкові", "несправедливі" і "небезпечні", додавши, що вони "ставлять Ізраїль і ХАМАС на один рівень".

Президент Бразилії звинуватив Ізраїль у вбивстві невинних людей та прирівняв дії країни до ХАМАС
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що вважає Ізраїль винним у вбивстві невинних людей у секторі Гази. Він вважає, що дії Ізраїлю настільки ж серйозні, як напади терористів ХАМАС 7 жовтня, пише Deutsche Welle.

Він також звинуватив державу у "скиданні бомб" на місця із дітьми та лікарні під приводом заяв, що там є терористи. Представники єврейської громади Бразилії засудили ці зауваження як "помилкові", "несправедливі" і "небезпечні", додавши, що вони "ставлять Ізраїль і ХАМАС на один рівень".

"Після терористичного акту, спровокованого ХАМАС, наслідки, рішення держави Ізраїль, є такими ж серйозними, як і ХАМАС. Вони вбивають невинних людей без будь-яких критеріїв", – сказав бразильський президент.

Нагадаємо, що у ООН звинувачували в воєнних злочинах і Ізраїль, і ХАМАС.

Армія Ізраїлю опублікувала фото і відео, що, згідно з заявою, свідчать про використання терористами дитячої лікарні в Газі як місця зберігання зброї та утримання заручників. 

Ізраїль почав наземну операцію та повітряні удари по секторі Гази після того, як терористи ХАМАС 7 жовтня атакували країну, вбили близько 1200 людей та захопили в заручники ще 240. Кількість жертв у Газі озвучує контрольоване ХАМАСом МОЗ Палестини і, згідно з цими даними, вона становить близько 11 000 людей, серед яких багато дітей та жінок. 

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