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Армія Ізраїлю заявила про ознаки утримання терористами ХАМАС заручників у лікарні в Газі

Крім того, війська знайшли командний центр зі складом озброєння включно з гранатами, жилетами смертників та іншою вибухівкою. 

Армія Ізраїлю заявила про ознаки утримання терористами ХАМАС заручників у лікарні в Газі
Фото: Israel Defence Forces X

Ізраїльська армія опублікувала відео та фотографії, що, як стверджується, свідчать про утримання терористами ХАМАС заручників на території дитячої лікарні в Газі. У лікарні також знайшли склад зброї, пише Reuters.

Військовий речник адмірал Деніел Гаґарі сказав, що війська знайшли командний центр зі складом озброєння включно з гранатами, жилетами смертників та іншою вибухівкою, яку бойовики зберігали в підвалі педіатричної лікарні Рантіссі. Також виявили ознаки утримання там людей.

"Ми також знайшли ознаки, які вказують на те, що ХАМАС утримував тут заручників", – сказав він, додавши, що розслідування ще триває, але це підтверджують дані розвідки. 

Учора ізраїльські танки стояли біля воріт головної лікарні в Газі – аль-Шифа, де сотні пацієнтів все ще чекали евакуації. 

Ізраїль звинуватив ХАМАС у використанні лікарень та іншої цивільної інфраструктури, щоб приховати командні центри та позиції озброєння, а також у використанні цивільних осіб і пацієнтів лікарень як живих щитів.

Водночас Ізраїль звинувачують у влучанні по цивільних під час бомбардувань об'єктів ХАМАС.

Гуманітарна ситуація в Газі близька до катастрофи, а у ВООЗ закликали до негайного припинення вогню.

Ізраїль розпочав наземну операцію на удари по об'єктах терористів після того, як ХАМАС 7 жовтня завдав масованого раптового удару, внаслідок чого близько 1200 людей загинули і ще 240 були захоплені в заручники. Палестинське МОЗ, контрольоване ХАМАС, зараз заявляє, що внаслідок ударів з їхнього боку загинули 11 000 людей.

В ООН звинуватили у воєнних злочинах і Ізраїль, і ХАМАС. 

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