Армія Ізраїлю заявила про ознаки утримання терористами ХАМАС заручників у лікарні в Газі

Ізраїльська армія опублікувала відео та фотографії, що, як стверджується, свідчать про утримання терористами ХАМАС заручників на території дитячої лікарні в Газі. У лікарні також знайшли склад зброї, пише Reuters.
Військовий речник адмірал Деніел Гаґарі сказав, що війська знайшли командний центр зі складом озброєння включно з гранатами, жилетами смертників та іншою вибухівкою, яку бойовики зберігали в підвалі педіатричної лікарні Рантіссі. Також виявили ознаки утримання там людей.
EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side.— Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023
Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH
Beneath the Rantisi Hospital in Gaza, IDF forces found a room where Israeli hostages are believed to have been held.— Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023
The calendar found in the room marked the days since October 7 Massacre with the title “Operation Al-Aqsa Flood”, Hamas’ name for their horrific attack on Israel. pic.twitter.com/sK4FPaOlHJ
"Ми також знайшли ознаки, які вказують на те, що ХАМАС утримував тут заручників", – сказав він, додавши, що розслідування ще триває, але це підтверджують дані розвідки.
Учора ізраїльські танки стояли біля воріт головної лікарні в Газі – аль-Шифа, де сотні пацієнтів все ще чекали евакуації.
Ізраїль звинуватив ХАМАС у використанні лікарень та іншої цивільної інфраструктури, щоб приховати командні центри та позиції озброєння, а також у використанні цивільних осіб і пацієнтів лікарень як живих щитів.
Водночас Ізраїль звинувачують у влучанні по цивільних під час бомбардувань об'єктів ХАМАС.
Гуманітарна ситуація в Газі близька до катастрофи, а у ВООЗ закликали до негайного припинення вогню.
Ізраїль розпочав наземну операцію на удари по об'єктах терористів після того, як ХАМАС 7 жовтня завдав масованого раптового удару, внаслідок чого близько 1200 людей загинули і ще 240 були захоплені в заручники. Палестинське МОЗ, контрольоване ХАМАС, зараз заявляє, що внаслідок ударів з їхнього боку загинули 11 000 людей.
В ООН звинуватили у воєнних злочинах і Ізраїль, і ХАМАС.