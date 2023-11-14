Армія Ізраїлю заявила про ознаки утримання терористами ХАМАС заручників у лікарні в Газі

Крім того, війська знайшли командний центр зі складом озброєння включно з гранатами, жилетами смертників та іншою вибухівкою.

Ізраїльська армія опублікувала відео та фотографії, що, як стверджується, свідчать про утримання терористами ХАМАС заручників на території дитячої лікарні в Газі. У лікарні також знайшли склад зброї, пише Reuters.

Військовий речник адмірал Деніел Гаґарі сказав, що війська знайшли командний центр зі складом озброєння включно з гранатами, жилетами смертників та іншою вибухівкою, яку бойовики зберігали в підвалі педіатричної лікарні Рантіссі. Також виявили ознаки утримання там людей.

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas' subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza's Rantisi hospital on the other side.



Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH — Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023

Beneath the Rantisi Hospital in Gaza, IDF forces found a room where Israeli hostages are believed to have been held.



The calendar found in the room marked the days since October 7 Massacre with the title “Operation Al-Aqsa Flood”, Hamas’ name for their horrific attack on Israel. pic.twitter.com/sK4FPaOlHJ — Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023

"Ми також знайшли ознаки, які вказують на те, що ХАМАС утримував тут заручників", – сказав він, додавши, що розслідування ще триває, але це підтверджують дані розвідки.

Учора ізраїльські танки стояли біля воріт головної лікарні в Газі – аль-Шифа, де сотні пацієнтів все ще чекали евакуації.

Ізраїль звинуватив ХАМАС у використанні лікарень та іншої цивільної інфраструктури, щоб приховати командні центри та позиції озброєння, а також у використанні цивільних осіб і пацієнтів лікарень як живих щитів.

Водночас Ізраїль звинувачують у влучанні по цивільних під час бомбардувань об'єктів ХАМАС.

Гуманітарна ситуація в Газі близька до катастрофи, а у ВООЗ закликали до негайного припинення вогню.

Ізраїль розпочав наземну операцію на удари по об'єктах терористів після того, як ХАМАС 7 жовтня завдав масованого раптового удару, внаслідок чого близько 1200 людей загинули і ще 240 були захоплені в заручники. Палестинське МОЗ, контрольоване ХАМАС, зараз заявляє, що внаслідок ударів з їхнього боку загинули 11 000 людей.

В ООН звинуватили у воєнних злочинах і Ізраїль, і ХАМАС.