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Ізраїль заявляє, що ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази

"Терористи біжать на південь. Мирні жителі грабують бази ХАМАСу", - розповів міністр оборони Ізраїлю.

Ізраїль заявляє, що ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази
Йоав Галант
Фото: EPA

ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази, ЦАХАЛ намагається повністю захопити територію.

Про це заявив ізраїльський міністр оборони Йоав Галант, передає Times of Israel.

"Немає сил у ХАМАСу, здатних зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Сектором Гази. Терористи біжать на південь. Мирні жителі грабують бази ХАМАСу. Вони не мають довіри до уряду", - сказав Галант.

За його словами, ізраїльські сили просуваються "за планом і виконують завдання точно і смертоносно".

Міністр додав, що останніми днями ЦАХАЛ активізував дії проти тунелів ХАМАСу.

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Нагадаємо, із початку наземного наступу в Газі армія оборони Ізраїлю завдала близько 4300 ударів по об'єктах ХАМАСу. 

Ізраїльські військові виявили на одній з баз бойовиків перекладений на арабську мову примірник книги Адольфа Гітлера "Майн кампф".

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