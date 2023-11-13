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У Брюсселі починається саміт міністрів ЄС. Підтримка України – одне з головних питань

Міністерка закордонних справ Німеччини наголосила, що попри сильну кризу на Близькому Сході важливо протистояти геополітичним викликам "на місцях".

У Брюсселі починається саміт міністрів ЄС. Підтримка України – одне з головних питань
Фото: EPAUPG

Україна та війна Ізраїлю і ХАМАС стануть головними темами на саміті міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, що сьогодні відбудеться в Брюсселі. Одним із питань буде те, чи зможе ЄС виконати обіцянку поставити українцям боєприпаси, пише The Guardian.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на полях саміту сказала, що президент РФ радіє від драматичної ситуації, що склалася в світі. Вона зазначила, що попри сильну кризу на Близькому Сході важливо протистояти геополітичним викликам "на місцях".

"Ми не лише продовжуватимемо нашу підтримку України, ми продовжуватимемо її розширювати та збільшувати, особливо з боку Федеративної Республіки Німеччини, не лише з огляду на зимову оборону на найближчі тижні та місяці, коли буде зрозуміло, що російський президент знову буде експлуатувати потреби народу в холодну зиму", – сказала вона. 

На сайті Євроради повідомили, що під час зустрічі міністрів закордонних справ обговорять російську агресію проти України та останні події в Арменії та Азербайджані. 

"Потім Рада обміняється думками щодо ситуації в Ізраїлі та регіоні, зовнішньополітичного виміру економічної безпеки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, ЄС сумнівається, що зможе виконати обіцянку поставити українцям мільйон боєприпасів до березня 2024. Постачання Україні боєприпасів стає ще актуальнішим у зв'язку з тим, що Росія змогла наростити своє виробництво. 

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