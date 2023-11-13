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У Румунії почали будувати центр для навчання українських пілотів на F-16 (виправлено)

Навчання триватимуть 6 місяців.

У Румунії почали будувати центр для навчання українських пілотів на F-16 (виправлено)
Фото: EPA/UPG

Сьогодні міністри оборони Румунії та Нідерландів Анджел Тилвар і Кайса Оллонгрен відвідали місце, де будують Європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешті.

Тут проходитимуть навчання українські пілоти, пише DW.

Навчання пілотів у центрі, що розташований за 150 кілометрів на схід від Бухареста, триватимуть пів року. Компанія Lockheed, яка виробляє F-16, надала інструкторів і технічний персонал для проведення навчань.

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Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що поки що цей центр тільки почали будувати, і до початку навчань іще далеко. Повідомлення про початок тренувань у цьому центрі передчасні. 

Нагадаємо, 7 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що перші нідерландські винищувачі F-16 прибули до навчального центру у Румунії.

Крім того, в жовтні в США розпочалися навчання українських пілотів польотам на F-16.

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