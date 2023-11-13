СБУ затримала підозрюваних у роботі на ворога: "полювали" на Patriot та фотографували наслідки прильотів у Києві та Черкасах

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще двох підозрюваних у роботі на агресора, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, зокрема зенітно-ракетних комплексів Patriot. Також зловмисники виїжджали на місця повітряних ударів агресора та фотографували там наслідки ворожих "прильотів". Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та прив’язкою до місцевості.

Фото: СБУ

Встановлено, що після ракетної атаки РФ по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину Росії, який проживає в Києві. За наявними даними, після отримання "звіту" з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до РФ. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку.

Втім, співробітники СБУ викрили плани зловмисника і затримали його після того, як він вже придбав квитки до однієї з європейських країн. Як встановило розслідування, затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт.

Фото: СБУ

Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення рф розпочав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів було виявлено:

заборонену символіку країни-агресора;

сувенірну продукцію з фотографіями Путіна;

паспорт громадянина РФ;

мобільні телефони.

Наразі слідчі Служби безпеки кваліфікували протиправні дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ

Нагадаємо, отримав 15 років тюрми агент ФСБ, який "провів" до околиць Києва 128 одиниць військової техніки росіян. Серед бойової техніки – танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки.