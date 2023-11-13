СБУ затримала підозрюваних у роботі на ворога: "полювали" на Patriot та фотографували наслідки прильотів у Києві та Черкасах

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще двох підозрюваних у роботі на агресора, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах.
Про це СБУ повідомляє у Telegram.
За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, зокрема зенітно-ракетних комплексів Patriot. Також зловмисники виїжджали на місця повітряних ударів агресора та фотографували там наслідки ворожих "прильотів". Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та прив’язкою до місцевості.
Встановлено, що після ракетної атаки РФ по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину Росії, який проживає в Києві. За наявними даними, після отримання "звіту" з уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до РФ. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку.
Втім, співробітники СБУ викрили плани зловмисника і затримали його після того, як він вже придбав квитки до однієї з європейських країн. Як встановило розслідування, затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт.
Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення рф розпочав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів було виявлено:
- заборонену символіку країни-агресора;
- сувенірну продукцію з фотографіями Путіна;
- паспорт громадянина РФ;
- мобільні телефони.
Наразі слідчі Служби безпеки кваліфікували протиправні дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, отримав 15 років тюрми агент ФСБ, який "провів" до околиць Києва 128 одиниць військової техніки росіян. Серед бойової техніки – танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки.