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На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити становище біля Роботиного, – речник Генштабу

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Протягом минулого тижня росіяни завдали 22 ракетних та 356 авіаударів, здійснили понад 500 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Відбулося близько 470 бойових зіткнень.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, де тривають важкі бої. Попри втрати, росіяни намагаються витіснити наші війська з займаних позицій, але отримують гідну відсіч, сказав у ефірі телемарафону речник Генштабу Петро Ковальчук.

"На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає присутність у прикордонних з Україною районах, обстрілює населені пункти з території Російської Федерації та здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням державного кордону України, активно застосовує БпЛА для уточнення положення наших військ та вогневого ураження виявлених об'єктів", – повідомив речник.

На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни продовжили наступальні дії в районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове (Харківська область) та Стельмахівка, Новоєгорівка, Невське, Серебрянське ліснитцво (Луганська). Захисники відбили понад 75 атак росіян.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснили близько 70 невдалих спроб відновити втрачене положення східніше Іванівського, північніше Кліщіївки та Андріївки. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Хромового, Південного Донецької області. Водночас захисники продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута. 

На Авдіївському тривають наступальні дії ворога в районах Авдіївки. Окупанти здійснили близько 120 невдалих спроб витіснити захисників у районах східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського.

На Мар'їнському захисники відбили понад 140 атак ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

На Шахтарському ворог здійснив близько 25 невдалих атак у районах Вугледара, Золотої Ниви та Старомайорська.

На Запорізькому ворог намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного. Успіху не мав. Також ворог вів безуспішні штурмові дії у районах Червоного, північно-західніше Вербового, північніше Нестерянок і П'ятихаток Запорізької області.

На Херсонському окупанти зосередили основні зусилля на веденні оборони, удосконаленні шляхів логістичного забезпечення. Водночас ворог продовжує авіаудари та артилерійські обстріли Херсонської та Миколаївської областей. Також ворог неодноразово атакував північні та південні регіони України крилатими ракетами та ударними БпЛА.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав семи ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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